Intercepción láser a 5 dólares el disparo contra los ataques externos a Israel

El periodista de I24 News Carlos Gurovich, nos acerca en directo desde Israel las noticias más relevantes en el estado judío y el Medio Oriente.

“Las adyacencias del Muro de los Lamentos con la Mezquita de Al Aqsa sufrieron este año, como todos los años, la provocación y la violencia por parte de un `grupete´ de jóvenes palestinos extremistas que buscan hacer sentir que el pueblo de Israel no es libre en su tierra”, explicó Gurovich.

Agregó el periodista que “los que no se dan cuenta de que no son libres, y no han podido salir del calvario que ellos mismos ponen sobre sus espaldas son los mismos jóvenes palestinos que creen que después de 74 años de existencia del Estado de Israel se puede volver atrás, no se a que año, ya que la presencia judía en los 2000 años del exilio fue permanente”.

Jóvenes tirando piedras y policías reprimiendo siempre capta la atención de los editores de noticias, y eso es lo que buscan , permanecer en las noticias”, dijo Gurovich.

La normalización de las relaciones de Israel con países de mundo árabe pone muy nerviosos a los dirigentes palestinos en todos sus niveles.

Agregó que “Jenin pertenece a la Autoridad Palestina, que a su vez tiene un servicio de seguridad que deberían ser los que se ocupen de evitar que terroristas que salen de esa ciudad ingresen a Israel. Como no lo hacen, ya sea por identidad o por que temen por sus propias vidas, el ejercito de Israel no teme confrontar con los terroristas e ingresan en búsqueda de aquellos instigadores o perpetradores de actos de terrorismo”.

Cabe aclarar que después de los disturbios, más de 30.000 árabes acudieron a la explanada del templo para celebrar en orden y armonía sin incidentes. Los grupos violentos quieren crear en el mundo la percepción de que se está en un gran conflicto, cosa que no es real.

En materia de defensa, el desarrollo del sistema de intercepción láser a un costo de 5 dólares el disparo, ser un enorme cambio respecto de los 50.000 dólares que cuesta cada lanzamiento de la cúpula de hierro.

