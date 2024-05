Israel se prepara para para la difusión de un video inédito de los secuestrados en Gaza – Daniel Moljo

La sociedad israelí se prepara para la difusión de imágenes inéditas de las chicas a cargo de la unidad de visualización de la frontera que fueron secuestradas por el Hamás el 7 de octubre.

En diálogo con Radio JAI, el periodista de Canal 13 de la TV israelí, Daniel Moljo, comentó la próxima difusión de un video que muestra el secuestro de ciudadanos israelíes por parte de Hamas el 7 de octubre. Este video, que incluye imágenes captadas por una cámara corporal de un secuestrador de Hamas y será difundido a las 6 de la tarde hora de Israel.

“Here, these are the girls who can get pregnant.”

This is video footage depicting the horrific kidnapping of 5 female Israeli hostages: Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa and Naama Levy.

