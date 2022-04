El presidente Isaac Herzog y la primera dama Michal Herzog hablan a través de un enlace de video con el astronauta israelí Eytan Stibbe a bordo de la Estación Espacial Internacional.

El presidente Isaac Herzog y la primera dama Michal Herzog hablaron anoche a través de un enlace de video con el astronauta israelí Eytan Stibbe, en vivo desde la Estación Espacial Internacional, donde se encuentra estacionado como parte de la Misión Rakia.

Posteriormente, el Presidente y la Primera Dama dialogaron con los estudiantes que participan en programas y proyectos espaciales liderados por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Fundación Ramón. También participaron la directora general del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, Hilla Hadad Chemlnik, el director general de la Fundación Ramon, Ram Livne, entre otros.

La Misión Rakia, que lanzó al astronauta israelí Eytan Stibbe a la Estación Espacial Internacional como parte de la tripulación del Ax-1, está dirigida por la Fundación Ramon en colaboración con la Agencia Espacial de Israel en el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Durante la misión, el astronauta israelí Eytan Stibbe llevará a cabo docenas de experimentos científicos y tecnológicos, producirá contenido educativo para escolares israelíes en hebreo y exhibirá y creará arte israelí en el espacio.

El presidente Herzog comenzó sus comentarios diciendo: “Durante estos tiempos difíciles sobre el terreno, este proyecto, el emocionante lanzamiento y la experiencia que toda la Casa de Israel está observando, es un punto de luz en el cielo. Son momentos que nos llenan de inspiración y emoción. Y ciertamente en días en los que hemos visto tantos puntos de oscuridad y dolor aquí en Tel Aviv, esta también es una oportunidad para consolar a las familias en duelo, para expresar nuestro dolor y decir que la vida continúa con toda su fuerza. No nos rendimos al terror ni a ninguna otra cosa, no cuando nos golpea en las calles de Tel Aviv o en cualquier otro lugar del país y, por supuesto, no cuando golpea lugares sagrados como la Tumba de José. Nada puede desafiar nuestra existencia aquí o nuestro compromiso.

“Miramos al cielo y sabemos que allá arriba hay un representante del Estado de Israel, un representante de la humanidad, y también un representante de nuestro pueblo, el pueblo judío. Y este representante está trabajando en la Estación Espacial Internacional, leyendo poesía hebrea, realizando docenas de experimentos fascinantes que discutiremos a continuación: esta es una ocasión sumamente importante”.

El presidente agregó: “Junto con Michal y nuestra familia, vimos el fascinante lanzamiento de Eytan al espacio y fue una vista realmente especial. Nuestra oración subió con él, nuestra oración por su viaje seguro. Y mientras nos preparábamos para nuestra conversación con él, recordamos el versículo, ‘El cielo es tuyo, la tierra también; el mundo y todo lo que contiene, tú los estableciste’ (Salmos 89:12). Es una experiencia que te llena de inspiración y fe.

“Creo que el espacio es uno de los temas que más nos une aquí. Elimina las barreras interpersonales y crea sueños compartidos”.

Durante su conversación, Eytan Stibbe sorprendió al presidente, mostrándole desde el espacio la copia de la Oración por el Estado de Israel que el presidente le entregó antes de su partida. La oración, compuesta por el abuelo del presidente, el primer gran rabino de Israel, Isaac Halevi Herzog, fue entregada al astronauta inscrita de puño y letra del rabino en un cubo de cristal.

El presidente y Eytan Stibbe luego hablaron junto con los estudiantes que participan en una variedad de iniciativas espaciales y científicas. Durante el intercambio, Noa Zeitoun, una estudiante de 17 años, en representación del programa She Space de la Universidad Ben-Gurion en el Negev: “El programa trata de alentar a las niñas a estudiar ciencias, tecnología y matemáticas. Hace un mes viajamos a los Emiratos Árabes Unidos y visitamos la agencia espacial emiratí. Vimos que la ciencia supera a la religión ya la cultura; está por encima de todo y puede servir de puente entre cualquier cosa. La ciencia hará del Planeta Tierra un lugar mejor”.

El presidente Herzog respondió a los estudiantes y a Stibbe diciendo: “Estamos viendo cómo se desarrolla la historia frente a nuestros ojos, viendo hasta dónde puede llegar la humanidad. Piense en esta instalación, esta participación, nadie puede darla por sentado. Es fascinante ver el poder del hombre y su fuerza, grande y pequeña. Eso es lo bueno de la naturaleza y la humanidad. Que recibamos buenas noticias, tanto de la Tierra como del espacio. A la generación joven les digo: está en vuestras manos. ¡Sigue adelante!”

El astronauta israelí Eytan Stibbe: “Esta es la primera vez que estamos en la Estación Espacial Internacional con la bandera israelí. Esto es muy conmovedor. La oración maravillosa, la Oración por el Estado de Israel, compuesta por el abuelo del Presidente, está aquí conmigo. Se necesitan alrededor de dos días para adaptarse a los diferentes flujos de líquidos, a la sensación de hambre y sed, que es muy diferente a la de la Tierra. Una línea especial que me gustaría enfatizar de la oración que me dio el Presidente es: ‘Y concede paz en la tierra y gozo eterno para todos sus habitantes’. ¡Muchas gracias a todos, esto es realmente emocionante, y me alegré de verlos! Estoy seguro de que compartiremos muchas experiencias después de mi regreso a la Tierra pronto”.

La directora general del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, Hilla Hadad Chemlnik: “La Estación Espacial Internacional se convertirá en un salón de clases en el que estudiarán decenas de miles de escolares israelíes. Alcanzar el espacio nos permite, como país, aprovechar las ventajas del libre mercado y el emprendimiento y potenciarlas en beneficio del progreso científico y tecnológico, y para fines educativos a nivel nacional.

“Esta misión educativa, de la que mi ministerio forma parte, es transformar la Misión Rakia de la inspiración a la acción; de la visión a la realidad. La Agencia Espacial de Israel en el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología ha llevado a cabo durante el año pasado una serie de proyectos espaciales educativos con la Fundación Ramón, que están alcanzando su punto máximo aquí. Las generaciones futuras disfrutarán de los frutos de este evento, en el que por primera vez la Agencia Espacial Internacional se hace accesible a los escolares israelíes, en idioma hebreo. Precisamente en estos días locos, mientras el Estado de Israel enfrenta ataques terroristas difíciles, dolor y pena, la Misión Rakia en el espacio nos da esperanza”.

Noticias del Gobierno de Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai