Hoy se reportó la interrupción de Internet a nivel mundial

Si bien el problema parece superado, y se emitió un comunicado, aún no se tienen detalles sobre las causas del problema. Lo que sí quedó demostrado es la enorme dependencia de infraestructura en manos de tan pocas compañias.

Cientos de los sitios web de los de más alto perfil del mundo hoy dejaron de funcionar tras una grave interrupción en una de las empresas más importantes de apoyo a los servicios de Internet.

Los problemas de Fastly dejaron fuera de servicio a usuarios de todo el mundo a sitios como CNN, The Guardian, The New York Times, Amazon, Twich Reddit, eBay y Gov.uk.

Fastly es uno de los principales proveedores de redes de distribución de contenidos (CDN) del mundo, que constituye la columna vertebral de Internet para muchos de los sitios más importantes del mundo, incluido TechRadar.

The Guardian dijo que su sitio web y su aplicación se veían afectados por el corte de Internet.

Los sitios de otros medios de comunicación británicos tampoco se cargaban inmediatamente, mientras que varios sitios web operados por medios de comunicación, como el Financial Times, el New York Times y Bloomberg News, parecían estar caídos en todo el mundo.

Por otra parte, el sitio web de venta al por menor de Amazon también pareció sufrir una interrupción. Amazon no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios. El sitio web del gobierno del Reino Unido también estuvo fuera de servicio en medio de la interrupción.

No está claro qué es lo que ha provocado los cortes generalizados en la web, pero el sitio web de monitorización de servicios Down Detector mostró un pico en los informes de cortes en Amazon Web Services.

En un comunicado dijo: “Identificamos una configuración de servicio que generó la interrupción a través de nuestros puntos de presencia (Pops, en inglés) a nivel global y hemos inhabilitado esa configuración“. Un PoP permite que el contenido sea enviado desde servidores distribuidos globalmente que se encuentran cerca del usuario final, dijo el servicio a la cadena televisiva BBC.

Algunos sitios web lograron encontrar maneras de sortear el problema, como el sitio de tecnología The Verge que se acopló a Google Docs para publicar sus noticias, pero olvidándose de poner un límite a quienes podían escribir en ellos, lo que produjo una serie de curiosas ediciones y tuits.

El hashtag “InternetOutage” (apagón en internet) empezó a ser tendencia en las redes sociales a medida que se encontraban más y más sitios web desactivados. “Los proveedores en la nube construyen sistemas redundantes para este tipo de eventos para ofrecerles a sus usuarios acceso seguro a copias duplicadas de sus datos”, expresó. “En la mayoría de los casos, los servicios quedan afectados por corto tiempo, y los datos son recuperables fácilmente. Lejos de ser un motivo de preocupación, demuestra la resiliencia de la red en poder recuperarse tan rápidamente” dijo Stephen Gilderdale, principal director de Dell Technologies ya que el apagón logró reponerse en el lapso de una hora

Sin dudas en el mundo moderno se encuentra la dependencia mundial del servicio de internet, éstas caídas modificarán no sólo los sistemas de seguridad y protección sino la estabilidad que hoy damos como obvia.

La guerra electrónica e informática llegó para quedarse y quien sabe lo que nos puede deparar el futuro.

