La tormenta europea

Por Ricardo López Göttig

Ya estamos transitando la sexta semana de la invasión a Ucrania: el ejército ruso continúa su repliegue hacia el este del país, mientras las fuerzas ucranianas retoman el control de la frontera con Bielorrusia y los alrededores de Kiev. En las ciudades y pueblos vecinos de la capital se están encontrando los rastros de las atrocidades cometidas por los invasores: el gobierno ucraniano está denunciando fosas comunes, matanzas de civiles, violaciones, campos minados, saqueos. De confirmarse, estos crímenes de guerra pueden ser denunciados ante los tribunales internacionales, aun cuando a Vladimir Putin esto le resulta indiferente.

Pero la tormenta de Europa, lejos de estar contenida sólo en Ucrania, tiene ramificaciones hacia el resto del continente. Este domingo se celebraron elecciones en dos países vinculados, ya sea por su historia como por lazos políticos y económicos, a Rusia: en Hungría y Serbia. El caso húngaro, con la reelección de Viktor Orbán para un cuarto período consecutivo como primer ministro, es una señal confusa, ya que el país es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, así como en su pretérito padeció incursiones militares rusas y soviéticas que le dejaron terribles marcas. No obstante, Orbán apela a la falsa pero confortable sensación de que con él como jefe de Gobierno, una invasión como la que está padeciendo Ucrania no sería posible, precisamente por su falta de compromiso en las sanciones al régimen imperante en el Kremlin. Si bien ha recibido a aproximadamente medio millón de refugiados, no se ha plegado a las sanciones energéticas ni ha permitido el desplazamiento en su territorio de armamento para Ucrania.

El otro país en el que se celebraron comicios, parlamentarios y presidenciales, ha sido Serbia. Con una larga alianza con Rusia desde antes de la primera guerra mundial, que se recuperó tras la guerra fría durante la guerra de Yugoslavia, Serbia aspira a integrarse formalmente a la UE, pero el reelecto presidente Aleksandar Vučić rechaza plegarse a las sanciones económicas. Tanto Orbán como Vučić han demostrado admiración por Putin y su régimen, al tiempo que vienen restringiendo los medios de comunicación independientes.

La sombra se extiende hacia Francia, en donde el próximo domingo se celebrará la primera vuelta de la elección presidencial, que probablemente sea la primera escala de la confrontación en el ballotage entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. El presidente Macron, aspirante a un segundo quinquenio, ha tenido mucho protagonismo con sus intentos de mediación en el conflicto antes de que comenzara la invasión. La cuestión es que su principal contendiente, Marine Le Pen, no sólo ha puesto en evidencia en el pasado su vínculo con Rusia, sino que además se expresa en contra de las sanciones y se manifiesta como contraria a la Unión Europea y a la OTAN. La segunda vuelta, prevista para el 24 de abril, se presenta compleja para Macron, ya que el escenario de hoy es que podría ganar pero con un margen que dista de ser abultado. Los populismos de izquierda y derecha han ido creando una atmósfera antipolítica que cuestiona severamente los organismos supranacionales y pondera a los liderazgos de apariencia fuerte, como el de Vladímir Putin. Tal como ocurrió en los sombríos años 30 en Europa, las democracias liberales se encuentran a la defensiva, aun cuando las evidencias de atrocidades golpean en las conciencias.

