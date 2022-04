430 cuerpos: Ucrania acusa a Rusia de masacre, ciudad sembrada de cadáveres

Condena internacional generalizada a medida que imágenes ‘de una película de terror’ emergen de Bucha tras la retirada rusa; Moscú rechaza acusaciones de ‘provocación’

BUCHA, Ucrania (AP) — Cuerpos con las manos atadas, heridas de bala a quemarropa y signos de tortura yacían esparcidos en una ciudad en las afueras de Kiev después de que los soldados rusos se retiraran del área. Las autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas que partieron el domingo de cometer crímenes de guerra y dejar atrás una “escena de una película de terror”.

A medida que las imágenes de los cuerpos, de personas que, según los residentes, fueron asesinadas indiscriminadamente, comenzaron a surgir de Bucha, una gran cantidad de líderes europeos condenaron las atrocidades y pidieron sanciones más duras contra Moscú. En una señal de cómo los horribles informes sacudieron a muchos líderes, el ministro de defensa de Alemania incluso sugirió que la Unión Europea considere prohibir las importaciones de gas ruso.

Hasta el momento, se han encontrado los cuerpos de 410 civiles en ciudades del área de Kyiv que recientemente fueron recuperadas de manos de las fuerzas rusas, dijo la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova.

Periodistas de Associated Press vieron los cuerpos de al menos 21 personas en varios lugares de Bucha, al noroeste de la capital. Un grupo de nueve, todos vestidos de civil, estaban dispersos por un sitio que los residentes dijeron que las tropas rusas usaban como base. Parecían haber sido asesinados a quemarropa. Al menos a dos les ataron las manos a la espalda, a uno le dispararon en la cabeza y a otro le ataron las piernas.

Los funcionarios ucranianos atribuyeron la culpa de los asesinatos en Bucha y otros suburbios de Kiev directamente a los pies de las tropas rusas, y el presidente los calificó como evidencia de genocidio. Pero el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó las acusaciones como “provocación”.

Los descubrimientos siguieron a la retirada rusa del área alrededor de la capital, territorio que ha sufrido intensos combates desde que las tropas invadieron Ucrania desde tres direcciones el 24 de febrero. Las tropas que llegaron desde Bielorrusia hacia el norte pasaron semanas tratando de despejar el camino a Kiev, pero su avance se estancó ante la decidida defensa de las fuerzas de Ucrania.

Moscú ahora dice que está enfocando su ofensiva en el este del país, pero también presionó un asedio en una ciudad en el norte y continuó atacando ciudades en otros lugares en una guerra que dejó miles de muertos y obligó a más de 4 millones de ucranianos a huir de su país.

Las tropas rusas entraron en Bucha en los primeros días de la invasión y se quedaron hasta el 30 de marzo. Sin esas fuerzas, los residentes dieron relatos desgarradores el domingo, diciendo que los soldados dispararon y mataron a civiles sin razón aparente.

Un residente, que se negó a dar su nombre por temor a su seguridad, dijo que las tropas rusas fueron de edificio en edificio y sacaron a la gente de los sótanos donde se escondían, revisaron sus teléfonos en busca de evidencia de actividad anti-rusa y se los llevaron. lejos o disparándoles.

Hanna Herega, otra residente, dijo que las tropas rusas comenzaron a disparar contra un vecino que había salido a buscar leña para la calefacción.

“Lo golpearon un poco arriba del talón, rompiéndole el hueso, y se cayó”, dijo Herega. “Luego le dispararon la pierna izquierda por completo, con la bota. Luego le dispararon por todas partes”.

AP también vio dos cuerpos, el de un hombre y una mujer, envueltos en plástico que los residentes dijeron que habían cubierto y colocado en un pozo hasta que se pudiera organizar un funeral adecuado.

“Levantó las manos y le dispararon”, dijo el residente que se negó a ser identificado.

Oleksiy Arestovych, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, describió los cuerpos que yacen en las calles de los suburbios de Irpin y Hostomel, así como en Bucha, como una “escena de una película de terror”. Alegó que algunas de las mujeres encontradas muertas habían sido violadas antes de ser asesinadas y los rusos luego quemaron los cuerpos.

“Esto es genocidio”, dijo Zelensky a “Face the Nation” de CBS el domingo.

Pero el Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que las fotos y videos de los cadáveres “han sido manipulados por el régimen de Kiev para los medios occidentales”. Señaló que el alcalde de Bucha no mencionó ningún abuso un día después de la partida de las tropas rusas.

El ministerio dijo que “ni un solo civil se ha enfrentado a ninguna acción violenta por parte del ejército ruso” en Bucha.

Rusia también solicitó una reunión el lunes del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los eventos en la ciudad, de lo que culpó a los “provocadores ucranianos y sus patrocinadores occidentales”. Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron recientemente a Rusia de utilizar las reuniones del Consejo de Seguridad para difundir desinformación.

En Motyzhyn, a unos 50 kilómetros (30 millas) al oeste de Kiev, los residentes dijeron a AP el domingo que las tropas rusas mataron a la alcaldesa de la ciudad, su esposo y su hijo y arrojaron sus cuerpos a un pozo en un bosque de pinos detrás de las casas donde habían dormido las fuerzas rusas. Dentro de la fosa, los periodistas de AP vieron cuatro cuerpos de personas que parecían haber recibido disparos a quemarropa. El esposo de la alcaldesa tenía las manos a la espalda, con un trozo de cuerda cerca y un plástico envuelto alrededor de sus ojos como una venda.

La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, confirmó que el alcalde murió mientras estaba retenido por las fuerzas rusas.

Algunos líderes europeos dijeron que los asesinatos en el área de Kiev equivalían a crímenes de guerra. Estados Unidos ha dicho anteriormente que cree que Rusia ha cometido crímenes de guerra, y el secretario de Estado Anthony Blinken calificó las imágenes de lo que sucedió cerca de Kiev como “un puñetazo en el estómago” en “State of the Union” de CNN.

“Es una brutalidad contra los civiles que no hemos visto en Europa durante décadas”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el mismo programa.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a las naciones que pusieran fin de inmediato a las importaciones de gas ruso, diciendo que estaban financiando los asesinatos.

En un cambio radical, el ministro de defensa de Alemania dijo que la UE debería considerar hacer precisamente eso. Los ministros “tendrían que hablar sobre detener el suministro de gas de Rusia”, dijo la ministra de Defensa, Christine Lambrecht, el domingo por la noche en la emisora ​​pública alemana ARD. “Tales crímenes no deben quedar sin respuesta”.

Rusia proporciona el 40 % del gas de Europa y el 25 % de su petróleo, y hasta ahora muchas naciones de la UE se han resistido a los llamamientos para reducir o acabar por completo con la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Renunciar a ellos significaría precios aún más altos en la bomba y facturas de servicios públicos más altas, lo que podría crear una crisis energética y una recesión.

Estados Unidos ha anunciado previamente una prohibición del petróleo ruso, pero importa solo una pequeña parte de las exportaciones de petróleo de Rusia y no compra nada de su gas natural.

Cuando las fuerzas rusas se retiraron del área alrededor de la capital, presionaron sus sitios en otras partes del país. Rusia ha dicho que está dirigiendo tropas al Donbas en el este de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Rusia han estado luchando contra las fuerzas ucranianas durante ocho años.

En esa región, Mariupol, un puerto en el Mar de Azov que ha visto algunos de los mayores sufrimientos de la guerra, permaneció aislado. Se cree que alrededor de 100.000 civiles, menos de una cuarta parte de la población de antes de la guerra de 430.000, están atrapados allí con poca o ninguna comida, agua, combustible y medicinas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo el domingo que un equipo enviado el sábado para ayudar a evacuar a los residentes aún no había llegado a la ciudad.

Las autoridades ucranianas dijeron que Rusia acordó hace días permitir el paso seguro de la ciudad, pero acuerdos similares se han roto repetidamente debido a los continuos bombardeos.

El alcalde de Chernihiv, a la que también se le ha cortado el envío de alimentos y otros suministros durante semanas, dijo el domingo que los implacables bombardeos rusos han destruido el 70% de la ciudad norteña.

El ejército ucraniano dijo el lunes temprano que sus fuerzas habían retomado algunas ciudades en la región de Chernihiv y que se estaba entregando ayuda humanitaria. La carretera entre Chernihiv y la capital, Kiev, se reabrirá al tráfico más tarde en la mañana, según la agencia de noticias RBK Ukraina.

El gobernador regional de Kharkiv dijo el domingo que la artillería y los tanques rusos lanzaron más de 20 ataques contra la segunda ciudad más grande de Ucrania y sus afueras en el noreste del país durante el último día.

El jefe de la delegación de Ucrania en conversaciones con Rusia dijo que los negociadores de Moscú acordaron informalmente la mayor parte de un borrador de propuesta discutido durante las conversaciones cara a cara en Estambul esta semana, pero no se ha proporcionado ninguna confirmación por escrito.

Fuente: Associated Press/ The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai