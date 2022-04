Marcha por la vida se reanuda, pero puede ser el último año que asistan los sobrevivientes del Holocausto

El evento anual en el que miles marchan de Auschwitz a Birkenau regresa después de una pausa de 2 años debido a COVID, y es potencialmente el final de una era, informa The TImes of Israel.

Después de una pausa de dos años debido a la pandemia de COVID-19, March of the Living reanudará su procesión anual en persona, en lo que probablemente será la última vez que los sobrevivientes del Holocausto participen en el evento.

La Marcha de la Vida de este año se llevará a cabo en Polonia el 28 de abril, el Día Nacional de Conmemoración del Holocausto de Israel, y solo asistirán ocho sobrevivientes del Holocausto. Setenta sobrevivientes asistieron a la última Marcha de los Vivos en persona en 2019.

“En los últimos años, la Marcha Internacional de los Vivos y el mundo en general han perdido muchos sobrevivientes del Holocausto”, dijo la presidenta de la Marcha de los Vivos, Phyllis Greenberg Heideman, y el presidente, el Dr. Shmuel Rosenman, en una declaración conjunta. “Esta es casi la última oportunidad de marchar junto a los sobrevivientes del Holocausto. Es nuestra responsabilidad llevar la antorcha de su memoria incluso frente a la trágica guerra en curso en Ucrania”.

Con la alta probabilidad de que este sea el último año en que los sobrevivientes asistan a la marcha anual, el tema de este año será pasar la antorcha a la próxima generación, que ahora será responsable de recordar y educar sobre el Holocausto.

“De ahora en adelante, preservaremos su memoria y nos exigiremos a nosotros mismos que ‘nunca significa nunca’”, dijo Eitan Neishlos, nieto de la sobreviviente del Holocausto Tamar Zisserman, quien sobrevivió a los pozos de la muerte de Letonia gracias a una familia cristiana luego reconocida como Justos entre las Naciones.

“Este deber no es una carga, es un privilegio”, dijo.

Eve Kugler nació en Halle, Alemania, y vio cómo los nazis subían al poder cuando era niña. Mientras Kugler sobrevivió a la guerra, muchos de los miembros de su familia fueron asesinados en el Holocausto. Ahora que vive en el Reino Unido, Kugler ha asistido a March of the Living durante los últimos 10 años.

“Los sobrevivientes nos estamos convirtiendo en una raza cada vez más rara”, dijo Kugler. “Esto debería preocuparte más de lo que me preocupa a mí… porque el odio al pueblo judío y la negación del Holocausto aún prevalecen. Si así es como se trata, o me atrevo a decir, cómo se abusa de la memoria del Holocausto, cuando quienes la sufrieron todavía están aquí para contar nuestra historia… entonces, ¿cuánto peor será cuando los sobrevivientes no sean más que un recuerdo lejano?

Se espera que más de 2000 participantes, en su mayoría de Europa e Israel, marchen este año, aunque debido a la guerra en curso en la vecina Ucrania, los organizadores han reducido significativamente el evento en comparación con años anteriores, que contó con decenas de miles de participantes.

“March of the Living no permanecerá indiferente ante las difíciles noticias que llegan de Ucrania, que encontrarán su expresión en el marco de los eventos del Día de la Memoria del Holocausto”, dijo Rosenman.

La marcha anual de 3,2 kilómetros (dos millas) desde Auschwitz a Birkenau concluirá con la tradicional ceremonia en los restos del crematorio de Auschwitz-Birkenau. Además de los ocho sobrevivientes del Holocausto, los asistentes incluirán al alcalde de Jerusalén Moshe Lion, el ex rabino jefe israelí Yisrael Meir Lau, el cantor de las FDI Shai Abramson y el cantante israelí Harel Skaat.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai