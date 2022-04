Muere Estelle Harris, actriz de ‘Seinfeld’ y ‘Toy Story’, a los 93 años

Harris nació Estelle Nussbaum de los dueños de una tienda de dulces Isaac y Anna Nussbaum en la ciudad de Nueva York en abril de 1928.

La actriz Estelle Harris, conocida por interpretar a Estelle Costanza, la madre de George Costanza, en la comedia de situación Seinfeld, falleció el sábado a la edad de 93 años, según Deadline. Estaba programada para celebrar su 94 cumpleaños a finales de este mes.

“Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor prácticamente no tenían rival, y todos los que la conocieron la extrañarán terriblemente”, dijo su hijo Glen Harris a Deadline.

Además de su papel en Seinfeld, tuvo una exitosa carrera protagonizando una serie de éxitos, incluida la franquicia Toy Story, Futurama, Curb Your Enthusiasm, The Suite Life of Zack & Cody y Kim Possible, entre otras películas y series de televisión.

Si bien siempre estuvo interesada en actuar, su primer papel en la pantalla fue en Looking Up en 1977, cuando tenía casi 50 años. A pesar del comienzo algo tardío, continuó trabajando en papeles secundarios hasta que fue elegida como Estelle Costanza en Seinfeld en la cuarta temporada de la comedia de situación en 1992. Protagonizó 27 episodios hasta 1998.

Estelle vivía con su esposo, Sy, en Long Island y tenían dos hijos, Eric y Glen, y una hija, Taryn.

Fuente: The Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai