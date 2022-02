Ariel Coremberg es economista y académico en la universidad de San Andrés, director del Centro de Estudios de la Productividad, está especializado en la medición de la productividad a nivel macroeconómico.

Federico Andahazi lo entrevistó en El Equilibrista, para conocer su opinión acerca de una polémica noticia que trascendió en los medios días pasados: la idea de crear una Empresa Nacional de Alimentos.

Se trata de una idea generada en los movimientos sociales, con el objetivo de frenar la ascendente inflación y las proyecciones de precios para 2002 a través de una fuerte intervención estatal que quite poder a las grandes corporaciones.

“Esto es un disparate”, comentó el especialista. “Se trata de stockear alimentos frescos que producen picos de precios en momentos estacionales, con la excusa de suavizar los impactos estacionales en el índice de precios, como si la inflación fuera una cuestión estacional. Si profundizamos, le están echando la culpa al clima de ser el causante de la inflación”.

El académico explico a Radio Jai que el objetivo es el mismo que tantas veces se intentó en la historia argentina, que es saltear intermediarios, conectar al productor con el consumidor, como si el culpable de la inflación fuera el transportista que distribuye los alimentos en los supermercados.

“El origen de la inflación es el repudio que tiene el argentino de su propia moneda”, afirmó.

En ese sentido, Ariel Coremberg detalló un circuito que explica el proceso inflacionario: “el gobierno se queda sin recursos impositivos, recurre a la deuda pública, emite tanta deuda pública que la repudian afuera, toma los depósitos de los bancos y se los presta al estado, eliminando toda posibilidad de otorgar créditos al sector productivo…cuando te quedas sin crédito y llegas al descrédito de tu propia moneda, el argentino recurre al dólar, y esa es la inflación que tenemos”.

A la pregunta de a qué gobierno puede atribuirse la mayor responsabilidad en generar deuda, Coremberg respondió que desde 1983 todos los gobiernos democráticos del país contribuyeron al crecimiento sostenido de ella.

“El 60% de la deuda pública es interna. “Para pagar el gasto público, educación, salud, ineficiencia administrativa y corrupción, jubilaciones, todo esto que es un punto estructural que nadie quiere tocar, hay que recaudar impuestos, y cuando esto no alcanza, el argentino promedio, trata de eludir esos impuestos, porque si no, no puede trabajar, entonces el Estado emite deuda, pide préstamos para pagar todos esos gastos”.

Redacción gentileza de la Licenciada Diana Antebi

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai