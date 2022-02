“El símbolo del mal por excelencia” Diana Wang

Diana Wang es escritora psicoterapeuta, conferencista, y es parte de la comisión directiva del Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires.

Tiene una destacadísima trayectoria en la enseñanza, transmisión y difusión de lo que fue la Shoah como emblema del Mal, como aspecto representativo del siglo XX. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo y por los libros que ha escrito sobre el tema.

Radio Jai la entrevistó esta mañana a propósito de un desafortunado episodio ocurrido hoy en la Ciudad de Buenos Aires: las calles aparecieron empapeladas con afiches emuladores de la propaganda nazi , cuyos protagonistas eran representantes del gobierno anterior, incluyendo al ex Presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas.

Diana Wang, – siendo uno de los referentes más autorizados en el tema del holocausto y el nazismo-, para conocer su lectura e interpretación de los hechos, dado que la institución que dirige, el Museo del Holocausto, se pronunció sobre esta cuestión.

“Con todo lo que ya se dijo hasta el momento, estoy de acuerdo: tanto el comunicado del museo como el de la DAIA, el del centro Simón Wiesenthal, con todas las expresiones de repudio.

Esto no es nuevo, y está pasando desde hace muchos años no solo en Argentina. En nuestro país ocurre de uno y otro lado de la grieta”.

Se habla de banalización por el uso que se hace de los conceptos de la Shoah, “cada uno de los símbolos y personajes que lo representan, son tomados como insultos. Es el nuevo modo de insultar.

La cruz gamada,- que aparece en el afiche mencionado- es el símbolo del mal por excelencia: torturas vejaciones genocidios asesinatos… cuando se usa ese símbolo se expresa el Mal”

”El uso de símbolos de odio está penado en Argentina por la ley anti discriminatoria. Recurrir a la simbología nazi con fines políticos daña la memoria histórica y banalidad los crímenes cometidos por toda la humanidad”

Por ello, esos afiches constituyen un delito, al querer expresar que los personajes que aparecen allí son malísimos y han hecho las cosas mal, uniéndolos a la simbología nazi

Los que sabemos acerca de lo que fue la Shoah sabemos lo que sus símbolos representan …. Y quienes están en el afiche no son asesinos , ni perpetradores, ni genocidas ni torturadores.

Se puede no estar de acuerdo políticamente, y de hecho Villegas fue el que introdujo la palabra gestapo , al hacer una declaración que salió a la luz recientemente:

Esto es usado hoy aún con fines que se desconocen, así como la autoría de quienes lo han llevado adelante

Ante el uso que se hace indiscriminadamente de los significantes que representan a la Shoah, la escritora transmitió una pregunta que comanda el trabajo que se realiza en el Museo:

“Por qué hay que seguir recordando y hablando de la Shoah?” Si prestamos atención vemos que tomaron la metodología propagandística nazi para hacer este afiche. El nazismo tenia diseñadores de propaganda increíbles por lo espeluznante. La imagen es poderosa, penetrante, pre-reflexiva, no se puede dialogar con una imagen”.

“Hemos trabajado de manera esforzada e insistente, con enseñanza, con memoria, y hemos instalado el tema de un modo que ya se constituyó en un simbolo. Ha colaborado el cine, ha colaborado la literatura , hemos trabajado todos para instalar el tema de la Shoah como representante del Mal Absoluto. Hay filósofos que plantean que el dispositivo que puede representar al siglo XX es el campo de exterminio. Todo el trabajo que hemos hecho de enseñanza escritos y testimonios, termina teniendo un efecto rebote en contra. Se ha instalado el tema de un modo simbólico.

Es un efecto no deseado que nos obliga a pensar otra lectura para contrarrestar ese efecto no deseado”.

En referencia a la actividad propia del Museo, Wang manifestó que está “al mismo nivel de los mejores museos del mundo” Invitó a pedir turno para una visita presencial guiada o hacer una visita on line. Aseguró que quien visite el museo, deseará volver. La referente en este tema histórico subrayó que con la visita al Museo podría entenderse la propaganda y cómo el nazismo dio elementos que tomaron los genocidios y poderes dictatoriales, y por sobre todo cómo el uso de la propaganda insidiosamente va penetrando en la mentalidad de la población cambiando la forma de pensar”.

Para visitar el museo: www.museodelHolocausto.org.ar

