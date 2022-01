El canciller austriaco pide perdón por el Holocausto

El Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, realizó el jueves una visita especial al campo de concentración de Mauthausen, en Austria, para conmemorar el Día Internacional de la Memoria del Holocausto.

Lapid estuvo acompañado por el canciller de Austria, Karl Nehammer, junto con el ministro de Asuntos Exteriores austriaco, Alexander Schallenberg, el ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner, y el presidente de la comunidad judía austriaca, Oskar Deutsch.

“Los nazis pensaron que eran el futuro, y que los judíos serían algo que sólo se encontraría en un museo. En cambio, el Estado judío es el futuro, y Mauthausen es un museo”, dijo Lapid durante el acto, en conmemoración de su abuelo, Bella Lampel, una de las víctimas asesinadas en Mauthausen.

“He venido hoy aquí para recordar al mundo que Bela Lampel no era un número. Me ha enviado hoy aquí para decir en su nombre que los judíos no se han rendido. Han establecido un estado judío fuerte, libre y orgulloso, y han enviado a su nieto, para que los represente hoy aquí.”

En su discurso, el canciller austriaco Karl Nehammer se dirigió al ministro Lapid, ofreciendo sus disculpas por la muerte de Lampel.

“Querido Yair, me disculpo en nombre de la República de Austria por los crímenes cometidos aquí. Pido disculpas porque tu abuelo fue asesinado aquí”.

El ministro Lapid rezó el kaddish de duelo y depositó una corona de flores en nombre del gobierno israelí. Más adelante, el Ministro encendió una vela en la Sala de los Nombres en memoria de su abuelo, Bela Lampel , y en recuerdo de todos los que perecieron en Mauthausen.

