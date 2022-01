El escándalo de Pegasus debería ser un terremoto para la policía de Israel

Hackearon las almas mismas de los ciudadanos israelíes ilegalmente, sin supervisión pública y, lo más preocupante de todo, afirman que fue aprobado por el Fiscal General.

No es que no supiéramos que nuestros teléfonos inteligentes son dispositivos móviles de espionaje y que las migas de pan digitales que dejamos atrás pueden usarse en nuestra contra. Y, sin embargo, las revelaciones sobre el uso del sistema de vigilancia Pegasus de NSO por parte de la policía de Israel para monitorear a los manifestantes y alcaldes locales, y simplemente para “pescar” a posibles sospechosos, aún deberían causar una seria conmoción.

Vale la pena recordar que utilizar el sistema Pegasus es lo más parecido posible a meterse en nuestra mente y en nuestra alma. Permite extraer todo de un teléfono: correos electrónicos, correspondencia de WhatsApp, uso de redes sociales, fotos y videos, datos de ubicación, documentos, notas y metadatos. Solemos pensar que los gigantes tecnológicos ya lo saben todo sobre nosotros y que, en cualquier caso, no tenemos nada que ocultar. Pero debemos recordar que el impacto de cualquier información sobre nosotros recopilada por la policía es enorme porque esta información puede convertirse posteriormente en evidencia para investigaciones, arrestos y sentencias.

Del mismo modo, no es que no supiéramos que el sistema Pegasus se ha convertido en un regalo de amistad otorgado por el Estado de Israel a las dictaduras y semidictaduras de todo el mundo, e incluso sabíamos que se usa contra los palestinos en Occidente. Pero estas nuevas revelaciones nos mostraron claramente la pendiente resbaladiza en acción: cuando la tecnología intrusiva de recopilación de información está disponible, es solo cuestión de tiempo antes de que se use contra nosotros, los ciudadanos de Israel. Además, cuando la tecnología se usa ilegalmente para “combatir delitos graves”, eventualmente también se usará contra manifestantes y rivales políticos.

Los detalles completos aún no han surgido, y el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, se apresuró a anunciar que sus investigaciones habían encontrado que “no existe la práctica de realizar vigilancia e interceptaciones telefónicas sin autorización judicial”, pero al mismo tiempo también dijo que él “tiene la intención de asegurarse de que no se tomen atajos con respecto a NSO”.

Desde una perspectiva legal, el uso de sistemas como Pegasus para fines de aplicación de la ley sin una orden judicial es, simplemente, una actividad ilegal que contraviene la Ley de Comunicaciones y la Ley de escuchas telefónicas, y que infringe el derecho a la privacidad otorgado por la Ley Básica. : Dignidad Humana y Libertad. Esto no es diferente del uso no autorizado de un arma o torturar a los sospechosos. Cuando el comisionado de policía autoriza el uso de dicha tecnología contra manifestantes y contra ciudadanos que no están bajo investigación, sin ninguna objeción por parte de la cadena de mando interna en la policía, es cuando la Policía de Israel comienza a parecerse a agencias en estados a los que preferiríamos. para no ser comparado.

En los últimos años, esto ha sucedido una y otra vez: la policía adopta alguna tecnología nueva, como el sistema de seguimiento Hawk-Eye, las cámaras de reconocimiento facial, el software de pronóstico de delitos como Fifth Dimension y más, sin debate público, detrás de un una espesa cortina de humo y sin autorización legal explícita, y sin que la propia policía realice una evaluación adecuada que tenga en cuenta las consecuencias nocivas más amplias y otros problemas asociados con tales sistemas. Si bien la Ley de Protección de la Privacidad incluye una “cláusula de exención”, según la cual las agencias de seguridad de Israel no son responsables de las infracciones de la privacidad, la policía parece creer que la existencia de esta cláusula les otorga el derecho a priori de implementar tecnologías intrusivas. Este enfoque debe ser desechado.

Pero también hay otra cuestión aquí. En su respuesta a las revelaciones, la policía afirmó que todo se hizo con la aprobación del Fiscal General, lo que en sí mismo debería ser impactante. Sabemos que en los últimos años, el Fiscal General ha dado su visto bueno a varias agencias estatales para usar tecnologías intrusivas (como cámaras de vigilancia en ciudades, cámaras de tráfico, el sistema Hawk-Eye y más) sin que este uso esté fundamentado en la ley. Además, durante el último año ha habido una batalla constante por la libertad de información debido a la negativa del Fiscal General a hacer públicas estas directrices y aprobaciones. Esencialmente, según los informes, el Departamento de Asesoría Jurídica y Asuntos Legislativos (dependiente del Fiscal General) está permitiendo el uso de tecnologías de vigilancia para las cuales no existe una base legal explícita,

La vigilancia de ciudadanos israelíes sin aprobación judicial o una orden judicial debería constituir un terremoto para la policía de Israel: una debacle al nivel de la guerra de Yom-Kippur que nos impulsa a una reflexión y una reforma serias. Pero las revelaciones también reflejan el absurdo estado de cosas dentro del Ministerio de Justicia: Si se le cree a la policía, incluso cuando el Ministro de Justicia propone un proyecto de ley para defender los derechos de los sospechosos y acusados, el personal del Fiscal General permite que la policía, a puerta cerrada, para infringir gravemente estos derechos. Por un lado, la ministra de Justicia ha presentado una “reforma” de la Ley de Protección de la Privacidad, mientras que por otro, la privacidad se ve cada vez más minada por las nuevas tecnologías, con el visto bueno del Ministerio Público.

Hoy, está claro que el derecho a la privacidad no es un tema de izquierda o de derecha. Las interceptaciones de teléfonos celulares nos perjudican a todos, desde los asesores de Netanyahu hasta los manifestantes de Black Flag. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Pública deben emprender inmediatamente todos los esfuerzos para examinar este asunto a fondo y asegurarse de que no vuelva a ocurrir.

Por la Dra. Tehilla Shwartz Altshuler es miembro principal del Instituto de Democracia de Israel y experta en derecho y tecnología

Artículo publicado en The Times of Israel

