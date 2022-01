Jefe de policía desafiante en medio de escándalo de NSO: Algunos quieren dañar nuestra capacidad de lucha contra el crimen

Frente a las acusaciones de espiar a los ciudadanos, Kobi Shabtai les dice a los oficiales que la fuerza está “bajo ataque”, promete continuar desarrollando tecnología de inteligencia e insiste en que las autoridades solo la usan legalmente.

Mientras la policía se enfrenta a la indignación pública por las acusaciones de que ha utilizado software espía con regularidad para acceder sin supervisión a los teléfonos de los israelíes, el comisionado de policía Kobi Shabtai defendió ferozmente el viernes la conducta de la fuerza, negó cualquier espionaje generalizado y prometió responder con severidad a cualquier “incidente aislado” de irregularidades. – si se descubren.

Shabtai, en una carta enviada a los miembros de la fuerza, dijo que “la policía y uno de sus departamentos más importantes han sido atacados, y parece que hay quienes quieren dañar su capacidad para combatir delitos graves”.

El medio de noticias de negocios Calcalist informó por primera vez el martes que la policía ha estado haciendo un uso generalizado durante años del software espía Pegasus de NSO contra civiles israelíes, incluidas personas que no son sospechosas de ningún delito, sin supervisión legal. Desde entonces, han surgido más informes de uso indebido.

Shabtai prometió que “nuestro uso legal de herramientas tecnológicas continuará y, además, nuestro objetivo es continuar desarrollando y actualizando esas herramientas. Una fuerza policial que desee seguir siendo relevante en su lucha contra el crimen debe comportarse de esa manera”.

El jefe policial insistió en que cualquier uso de la tecnología spyware se hizo de manera legal, con supervisión y “en cumplimiento de las autorizaciones legales necesarias”.

Señaló que el fiscal general Avichai Mandelblit, al anunciar una investigación de las acusaciones el jueves, había enfatizado que hasta ahora no había encontrado ninguna base para las afirmaciones hechas en los informes de los medios.

Shabtai prometió cooperar plenamente con la investigación. Pero dijo que había ordenado a los funcionarios “que realizaran investigaciones meticulosas sobre las afirmaciones hechas en el informe, y hasta ahora no hemos encontrado pruebas de que los incidentes informados realmente ocurrieron”.

“No hay ni ha habido un escenario en el que la policía dañe metódica y sistemáticamente la privacidad de ciudadanos y manifestantes inocentes”, escribió. “No hay ni ha habido un escenario donde la policía viole el pacto no escrito de protección con los ciudadanos del país. No hay base para las afirmaciones de una fuerza policial que está espiando a sus ciudadanos”.

Insistió en que “las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance están dirigidas a los delincuentes o a quienes buscan realizar delitos peligrosos”.

No obstante, agregó que “si se presentan problemas o se encuentran incidentes aislados en los que estas capacidades fueron utilizadas de manera ilícita, se manejarán con la severidad correspondiente. No permitiremos ninguna desviación de las normas y valores que guían a la policía”.

Mandelblit informó a Shabtai el jueves de la investigación, que será dirigida por el fiscal general adjunto Amit Marari.

El fiscal general dijo en su misiva a la policía que “es difícil exagerar la gravedad del presunto daño a los derechos básicos” si el informe es cierto.

Dijo que si bien las afirmaciones “pintan un panorama muy preocupante, [el informe] no incluye información suficientemente concreta, lo que dificulta la identificación de los incidentes en cuestión”.

Señaló que una revisión de los materiales proporcionados por la policía a los funcionarios judiciales no planteó preocupaciones sobre el mal uso de la tecnología. Sin embargo, enfatizó que los policías no habían brindado detalles completos sobre los mecanismos por los cuales manejan la tecnología.

“En la medida en que se encuentre una conducta ilícita, ciertamente podría constituir un delito penal”.

El explosivo informe Calcalist provocó la protesta de legisladores, activistas y expertos en privacidad .

El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, que supervisa a la policía, dio la bienvenida a la investigación como necesaria “para asegurarse de que no haya manzanas podridas en el sistema”. Anteriormente afirmó que “no había prácticas de escuchas telefónicas o piratería de dispositivos por parte de la policía sin la aprobación de un juez”.

Pegasus se considera una de las herramientas de vigilancia cibernética más poderosas disponibles en el mercado, brindando a los operadores la capacidad de tomar el control total del teléfono de un objetivo, descargar todos los datos del dispositivo o activar su cámara o micrófono sin que el usuario lo sepa. NSO ha sido objeto de críticas por vender Pegasus a países autoritarios que utilizaron la tecnología para espiar a los críticos del régimen. La tecnología también se utilizó para obtener acceso sin restricciones a los dispositivos de altos funcionarios públicos mundiales.

NSO no confirmó ni negó que vendió tecnologías a la policía israelí, enfatizando que “no opera el sistema una vez vendido a sus clientes gubernamentales y no está involucrado de ninguna manera en la operación del sistema”.

El informe de Calcalist dijo que la policía usó el software espía contra el movimiento de protesta Bandera Negra contra Netanyahu, dos alcaldes, activistas que hacían campaña contra los desfiles del orgullo LGBT, un socio de un político de alto nivel y empleados de empresas gubernamentales.

Calcalist también dijo el jueves que la policía apuntó a un activista social con el software espía, a pesar de que no era sospechoso de ningún delito, y guardó información potencialmente vergonzosa sobre su vida sexual para usarla como “influencia” en posibles investigaciones futuras.

La policía ha dicho que las acusaciones específicas eran “infundadas”, pero no negó haber usado el software en algunos casos. Argumentan que la actividad era legal y se basaba completamente en órdenes judiciales y “protocolos de trabajo meticulosos”.

También han reconocido el uso de herramientas de varias empresas para la escucha telefónica, sin dar detalles.

El informe de seguimiento del jueves de Calcalist, que no citó fuentes, afirmó que, contrariamente a las afirmaciones de la policía, en múltiples casos se extrajo información utilizando Pegasus durante la recopilación de inteligencia, antes del inicio de una investigación encubierta, que es la primera etapa en la que la policía puede pedir a un tribunal una orden judicial para intervenir el teléfono de un objetivo.

Pareciendo reconocer el uso policial de Pegasus o software espía de seguimiento similar, que no se conocía públicamente antes de los informes de Calcalist, Shabtai dijo que las acusaciones de acción policial ilegal no deberían usarse para “deslegitimar el uso mismo de estas herramientas avanzadas”, que argumentó que haría que la policía no pudiera abordar delitos graves y “debilitaría el sistema de aplicación de la ley”.

Tehilla Shwartz Altshuler, experta del grupo de expertos del Instituto de Democracia de Israel, dijo que las denuncias denunciadas habían expuesto deficiencias en la legislación existente destinada a proteger la privacidad de los civiles. Sostuvo que “realmente no se puede pedir una orden judicial que autorice a Pegasus” porque la ley israelí actualmente no permite una vigilancia tan invasiva de sus ciudadanos.

“Ahora está claro que la actual Ley de Protección de la Privacidad no está equipada para hacer frente a la realidad actual”, dijo.

Guy Nir, exjefe de la rama de inteligencia de la policía, dijo que había advertido a los altos funcionarios policiales hace ocho años sobre la naturaleza problemática del uso de Pegasus contra civiles, en comentarios publicados por el Canal 13 el jueves.

“Dije… esto no es el Shin Bet, esto no es el IDF, no el Mossad. Estos son civiles, hermano, no son enemigos… Se han descarrilado”, dijo.

