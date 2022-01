Argentina solicita a Interpol que detenga a Mohsen Rezaí en Rusia

El Gobierno argentino recibe la creciente presión para que accione frente las visitas diplomáticas del iraní Mohsen Rezaí, autor intelectual del atentado terrorista sobre la Sede de la Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires y sobre el cual pesa una circular roja de Interpol. Argentina dice q no se enteró de la visita del iraní acusado, pese a que Nicaragua informó 3 días antes. La vice Rosario Murillo dijo por TV que el “hermano Rezai” iba al acto de asunción de Ortega. El embajador Capitanich dice q no lo supo y no le conocía la cara. También niega que esa información haya llegado oficialmente.

Este jueves Argentina solicitó a Interpol que detenga en Rusia al iraní Mohsen Rezai, según confirmaron a la agencia Efe fuentes de la Cancillería Argentina.

La cartera de Relaciones Exteriores supo, por la embajada Argentina en Irán, que el miércoles último se informó de una visita presidencial iraní a Rusia y que Rezai formaba parte de la delegación en Moscú.

“Asistiéndole razón a la representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a la vigencia de la orden de detención dispuesta respecto de Mohsén Rezaí, corresponde hacer lugar a la medida solicitada,. Ante ello, líbrese la correspondiente orden de detención preventiva con fines de extradición del nombrado dirigida a las autoridades competentes de la Federación Rusa” reza la nota.

La comitiva iraní mantuvo múltiples reuniones en Rusia desde que arribó y dentro del marco de la visita, la Universidad Nacional de Moscú le entregó a Ebrahim Raisi, presidente de Irán, la condecoración Doctor Honoris Causa…

Noticia en desarrollo

