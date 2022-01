Qué hicieron para poder escapar? El rabino de Texas contó detalles

Shabat nos encontraba en vilo a nivel mundial cuando nos enteramos que un atacante mantenía de rehenes a 4 personas en la sinagoga de la Congregación Beth Israel. Vimos como escapaban y BH están todos a salvo, pero ahora supimos de los momentos finales que hicieron que los rehenes pudieran escapar.

El rabino Charlie Cytron-Walker, era una de las cuatro personas detenidas a punta de pistola, dice que verificó que los otros rehenes con él estuvieran listos antes de entrar en acción y huir, fue entonces que decidió arrojar una silla al atacante y huir.

El rabino dio una entrevista a CBS después de haber descansado del incidente. Dijo que él y los demás se “aterrorizaron” durante la última hora de la terrible experiencia cuando el atacante, Malik Faisal Akram, “no estaba recibiendo lo que el quería”. “No se veía bien. No sonaba bien”, dijo.

“Cuando vi una oportunidad en que él no estaba en una buena posición, me aseguré de que los dos señores que todavía estaban conmigo, estuvieran listos para salir, ya que la salida no estuviera muy lejos.

“Les dije que se fueran, le tiré una silla al pistolero y me dirigí hacia la puerta. Y los tres pudimos salir sin siquiera disparar un tiro”, dijo Cytron-Walker.

En ese momento fue que las fuerzas de seguridad pudieron actuar, ya que todo el edificio estaba rodeado, el atacante, Malik Faisal Akram murió en el tiroteo con el equipo de rescate de rehenes del FBI.

Los servicios de seguridad destacaron el temple tranquilo del rabino, y Charlie acreditó su entrenamiento rabínico que le permitió ser “una presencia tranquila y sin ansiedad” en momentos difíciles.

Se le pidió a Cytron-Walker que recordara su decisión de darle la bienvenida a Akram dentro de CBI, dándole una taza de té después de que el ciudadano británico de 44 años tocara la puerta de vidrio de la sinagoga.

“Cuando lo acogí, me quedé con él. Hacer té fue una oportunidad para mí de hablar con él”, recordó. “En ese momento, no escuché nada sospechoso. Parte de su historia no cuadraba del todo, así que tenía un poco de curiosidad, pero eso no es necesariamente algo poco común”.

Más tarde, cuando comenzaron las oraciones, fue que el rabino entendió lo que Akram había venido a hacer.

“Fue durante la oración… y yo estaba de espaldas: miramos hacia Jerusalén cuando rezamos… Escuché un clic. Y podría haber sido cualquier cosa. Y resultó que era un arma”, dijo Cytron-Walker.

Akram amenazó al rabino y a los otros tres rehenes durante las 11 horas que siguieron, dijo Cytron-Walker, aunque dejó ir a uno de ellos a la mitad.

El motivo del atacante era que liberaran a Aafia Siddiqui, una ciudadana pakistaní encarcelada en la Base de la Fuerza Aérea de Carswell, aproximadamente a 15 millas al suroeste de Colleyville. Conocida por las fuerzas del orden como “Lady de Al-Qaeda”, Siddiqui fue condenada en 2010 por un tribunal federal de la ciudad de Nueva York por intentar matar al personal militar estadounidense. Actualmente cumple una condena de 86 años, pero su hermano emitió un comunicado a través del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas condenando el ataque en la Congregación Beth Israel.

En la entrevista el rabino contó de la ayuda que fue haber realizado los cursos y la instrucción del FBI, el Departamento de Policía de Colleyville, la Liga Antidifamación y la Red de Comunidades Seguras. “Te enseñan que en esos momentos en que tu vida está amenazada, debes hacer todo lo posible para ponerte a salvo, debes hacer todo lo posible para salir”.

Ya calmado nunca dudó en volver a la sinagoga, esta experiencia no lo distrae de su vocación: “Es algo que definitivamente vamos a hacer”.

“Lamentablemente hemos atravesado grandes dificultades y desafíos como pueblo. Y al mismo tiempo, hemos experimentado una gran resiliencia. No necesariamente será algo fácil, pero es algo realmente importante”, continuó. Una sinagoga es… llamada Beit HaKneset (en hebreo). Es una casa de asambleas. Es un lugar donde nos reunimos como comunidad. Es un lugar donde rezamos juntos”.

Cytron-Walker dijo que estaba agradecido de que solo tres personas estuvieran con él al comienzo del enfrentamiento, haciendo referencia a la decisión tomada por la mayoría de las sinagogas reformistas y conservadoras de ofrecer servicios en línea para los miembros desde el comienzo de la pandemia.

“Solo quiero dar gracias y aprecio por todo el amor y todo el apoyo de la comunidad judía, mi gente, de la comunidad musulmana, de la comunidad cristiana, de todas las religiones, todos los orígenes: amigos, conocidos, extraños, por todo el mundo. Realmente ha sido abrumador. Muchas gracias”, dijo.

