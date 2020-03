Natalio Fichelson del BUR: “Uno puede tener errores y no hay que tener vergüenza en decirlo”

“Nos estamos preparando para las elecciones con muchas ganas de que nuestro mensaje llegue a la mayor cantidad de gente, con ganas de escuchar lo que quiere la gente, más que de hablar”, dijo Natalio Fichelson del BUR.

Fichelson aclaró que “aún no tienen la lista cerrada, aunque si están ya los postulantes a miembros del RAT. Sobre las autoridades se van a tomar decisiones después de las elecciones cuando estén los resultados”.

En referencia al hecho de que no se conoce el candidato a presidente, explicó que “aquel que vota por el BUR lo hace por un equipo, un proyecto y una manera de hacer las cosas”. Las otras listas ya tienen sus candidatos a presidir la AMIA en caso de ser electos: Alejandro Kladniew por UNA AMIA y Batia Nemirovsky por SOMOS AMIA.

Consultado acerca de si se considera candidateable para presidir la mutua judía, dijo que “prefiere pensar las cosas como un grupo, como equipo, y ese es su fuerte. Si el BUR (Bloque Unido Religioso) decide que el líder del futuro gobierno de la AMIA sea yo, en éste caso y después de bastantes años puede ser que acepte”.

Una de las críticas más escuchadas hacia la actual conducción está relacionada con la exclusión hacia otras ramas del judaísmo que no sean la ortodoxia que el BUR representa. Fichelson expresó al respecto que “cuando uno pretende manejar los destinos de una institución como la AMIA, se tiene que ser muy consciente de que uno está trabajando para toda la comunidad, piense como piense, se vista como se vista, use kipá o no use kipá. Uno debe ser lo más democrático posible y lo más inclusivo posible”.

Cabe recordar que bajo el actual gobierno han sucedido episodios que no se condicen con éstas afirmaciones, la mayoría relacionadas con distintas visiones religiosas respecto de otras corrientes del judaísmo. Desaires a una rabina en un acto sobre la mujer, no permitir cantar a una joven en un acto y la exclusión de los miembros de la comunidad que pertenecen al colectivo LGBT son alguno de los hechos que motivaron las críticas.

Dijo Fichelson que a quienes están en las otras listas “no le gusta llamarlos oposición, porque ésto no es política nacional, son hermanos que tienen otras maneras u otras ideas”.

“Uno puede tener errores y no hay que tener vergüenza para decirlo. Uno puede equivocarse y lo importante es aprender y corregir lo que haya que corregir” sentenció.

En referencia al cierre del colegio Talpiot no brindó detalles, reconoció que es una situación delicada que debe y que debe ser analizada y refirió que “el tema le resulta muy sensible y le causa pena, ya que ala educación para nosotros es fundamental”.

“Si algo nos distingue como pueblo es ponerle tanto foco a la educación, la capacitación, acompañar el crecimiento de nuestros chicos para que puedan seguir en el camino del judaísmo y continúen el legado”, concluyó Fichelson.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.