Argentina y el FMI van a llegar a un acuerdo, ambas partes van a estar descontentas, “es el mejor tipo de acuerdos”

Claudio Loser economista argentino, y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), analizó desde Washington, la marcha de las negociaciones de la Argentina con el mencionado organismo.

“Creo que se está avanzando pero que en la Argentina tenemos ‘alma de teleteatro’, porque todo se dramatiza”. Se está hablando para la tribuna interna; deben estar trabajando y negociando de verdad, de alguna manera, el gobierno, equivocadamente, está tratando de hacerlo un poco a través de los Medios.

“La situación está difícil, para mí deberían haber negociado hace un año, cuando se podría haber llegado a un acuerdo más rápidamente”, declaró.

Como conocedor del Fondo, a través de largos años de gestión allí: “El organismo no va a pretender un ajuste fiscal inmediato, y eso el ministro Guzmán lo sabe. Me sorprende lo que dijo Stiglitz, su mentor, sobre que “La Argentina es un país milagro”. Le parece una actitud de un ser arrogante.

El economista afirmó que Argentina y el FMI van a llegar a un acuerdo, sobre el cual, ambas partes van a estar descontentos, pero ese “es el mejor tipo de acuerdos”, porque así es como funcionan estas cosas.

Sobre los requerimientos de nuestro país al FMI, dijo que la Argentina pidió que le reconocieran a 20 años, lo que es “soñar despierto”, ya que hay términos internacionales que respetar. “El Fondo no es un señor o una señora”, son 190 países que tampoco quieren perjudicarse. La tasa de interés que cobra el Fondo es la más baja que se cobra, la sobre tasa lleva a que el costo sea el 4%, que se podría bajar a 3%, pero no para la Argentina en particular, sino como una concesión general que podría hacer la Junta Directiva debido a las condiciones complejas de endeudamiento en el mundo, como se aplicará en Egipto y a Pakistán y del mismo modo a la Argentina.

Redacción gentileza de Cita Litvak

