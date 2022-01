“La ficción puede funcionar en Harry Potter” El embajador Gilad Erdan envió un mensaje a Emma Watson

Gilad Erdan, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, envió un mensaje a la actriz Emma Watson luego de que una cuenta de Instagram a nombre de la actriz publicara un mensaje de solidaridad con Palestina:

“La ficción puede funcionar en Harry Potter, pero no funciona en la realidad”, dijo Erdan en Twitter el lunes, adjuntando una captura de pantalla de una publicación de la cuenta de Instagram de Watson. “Si lo hiciera, la magia utilizada en el mundo mágico podría eliminar los males de Hamas (que oprime a las mujeres y busca la aniquilación de Israel) y la [Autoridad Palestina] (que apoya el terror). ¡Yo estaría a favor de eso! “

Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS

