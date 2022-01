BDS lleva el antisemitismo a las universidades de todo Estados Unidos

En diciembre, un nuevo informe reveló hasta qué punto los funcionarios de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI) tienen un sesgo generalizado contra Israel.

El estudio analizó los feeds de Twitter de 741 empleados de DEI en 65 instituciones y encontró que el 96% de los tweets relacionados con Israel eran negativos, mientras que el 62% de los tweets relacionados con China eran positivos. Los funcionarios de la DEI condenaron habitualmente a Israel como un “estado de apartheid” y lo acusaron de genocidio y limpieza étnica.

El informe señaló la atención desproporcionada prestada a Israel y concluyó que “el personal universitario de la DEI es mejor entendido como activistas políticos con una agenda política estrecha y a menudo radical en lugar de promotores de entornos acogedores e inclusivos. Muchos miembros del personal de la DEI son particularmente hostiles hacia los estudiantes judíos que, como la gran mayoría de los judíos en todo el mundo, sienten una fuerte conexión con el estado de Israel “.

Por el contrario, los tweets sobre China fueron en gran medida de apoyo, mientras que las expresiones de desaprobación no incluyeron términos como “apartheid”.

El papel de los oficiales de la DEI y la ideología de la DEI en la configuración del campus y la cultura en general no puede subestimarse, como lo demostraron los incidentes de 2021 en la Facultad de Derecho de Yale, la Universidad de Stanford, la Oficina del Gabinete Británico y otros, donde el personal o los “entrenadores” de la DEI promovieron activamente el antisemitismo .

El papel de DEI también se mostró en la Universidad del Sur de California, donde la estudiante Yasmeen Mashayekh, la senadora a cargo de la diversidad, la equidad y la inclusión , tuiteó que quería “matar a todos los malditos sionistas”.

Cuando se descubrió el tuit, junto con otros que se remontan a una década y que expresaron su apoyo a Hamas y el asesinato de israelíes, fue destituida de su puesto de mentora, pero mantuvo su puesto electo en DEI.

Mashayekh fue ampliamente condenado por la administración , incluido el presidente y el presidente del consejo de administración de la universidad, y por el profesorado judío . Como era de esperar, Mashayekh y sus seguidores la describieron como “una persona explotada y oprimida”. Afirmó además que no esperaba la reacción y que no se “sentía segura en el campus. ”

El patrón de los antisemitas que se presentan a sí mismos como las víctimas una vez que se expone su prejuicio también se repitió en la Universidad George Washington.

Allí, el capítulo local de Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) buscó apoyo legal después de que un “espacio de procesamiento virtual” creado por la universidad (aparentemente una sala de chat en Internet) instituido después de que el conflicto de Gaza de 2021 fuera eliminado. Los estudiantes y Palestine Legal, el brazo legal del movimiento BDS, presentaron una denuncia ante la Oficina de Derechos Humanos del Distrito de Columbia alegando que la universidad había privado a los estudiantes palestinos de apoyo en salud mental.

La naturaleza sistémica e institucionalizada del sesgo antiisraelí dentro de franjas enteras de la academia se vio reforzada por la decisión de la Asociación de Estudios del Medio Oriente (MESA) de promover una resolución de BDS a todos sus miembros. La resolución critica a Israel, aparentemente “reconoce el derecho de los académicos a la libertad académica, así como el derecho de los académicos a elegir si participar o no en un boicot académico”, pero respalda el llamado BDS de la “sociedad civil palestina” de 2005, y “dirige que la Junta Directiva de MESA trabaje en consulta con el Comité de Libertad Académica para dar efecto al espíritu y la intención de esta resolución, de una manera consistente con los estatutos de MESA, así como con las leyes federales, estatales y locales relevantes de los EE. UU. ”.

Por lo tanto, la resolución requiere que la organización apoye al BDS de una manera consistente con las estrictas demandas palestinas de “desnormalización”. Esto inevitablemente implicará discriminación personal e institucional, la institución de pruebas de fuego formales e informales y una mayor hostilidad retórica y pedagógica contra los israelíes y partidarios de Israel.

La resolución fue ampliamente condenada por organizaciones judías y de otro tipo, que atacaron su ataque a académicos que apoyaban o estaban involucrados con Israel. La resolución MESA también establece un conflicto entre los académicos y sus instituciones, incluidas las administraciones y los estados, especialmente aquellos con legislación anti-BDS.

La institucionalización del BDS entre los estudiantes graduados y futuros profesionales se vio en una resolución adoptada por la Asociación de Gobierno Estudiantil de Derecho de CUNY . La resolución exigía que CUNY se deshiciera de las corporaciones invertidas en Israel, pusiera fin a las asociaciones con instituciones académicas israelíes y “cortara todos los vínculos con las organizaciones que reprimen la organización palestina”, y denominó “Hillel, CAMERA, StandWithUs, Bulldogs for Israel, Comité del Día de la Independencia de Israel, United 4 Israel, Asociación de Estudiantes de Israel, Estudiantes que apoyan a Israel en el City College de Nueva York “.

También pidió a la escuela que ponga fin a los contratos con corporaciones asociadas con Israel o contratadas por el Departamento de Seguridad Nacional. La resolución fue patrocinada por “CUNY Law Students for Justice in Palestine,“ CUNY Law Jewish Law Student Association ”, y fue respaldada por otras 20 organizaciones.

La resolución fue ampliamente condenada, incluso por el canciller de CUNY , quien objetó la afirmación de la resolución de que la escuela era “cómplice de crímenes de guerra”. La resolución de CUNY siguió a una resolución radical de NYU Review of Law & Social Change, dirigida por estudiantes .

En otra parte del campus, la Organización Laboral para Graduados de la Universidad de Brown aprobó una resolución BDS exigiendo que la universidad se desinvirtiera de Israel y estableciera “transparencia financiera y supervisión estudiantil de las inversiones de la Universidad”. El gobierno estudiantil de la London City University aprobó una resolución BDS, lo que provocó una advertencia de un grupo legal de que tal boicot violaría los términos del estado del sindicato como organización benéfica. Mientras tanto, en Goldsmiths, Universidad de Londres, se prohibió la participación de judíos y “blancos” en una reunión sobre “defender Palestina”. Mientras tanto, la Universidad de Illinois, en Chicago, SJP pidió el boicot de los restaurantes israelíes locales.

En la Universidad de Toronto en Scarborough, el sindicato de estudiantes revirtió parcialmente la prohibición de utilizar proveedores de alimentos kosher que “apoyan a Israel”. La amplia resolución de BDS aprobada en noviembre declaró que “se deben hacer esfuerzos para obtener alimentos kosher de organizaciones que no normalizan el apartheid israelí”. Después de una intensa presión, el sindicato enmendó las restricciones a los vendedores de comida kosher.

Como de costumbre, las iniciativas de BDS se produjeron en un contexto de incidentes antisemitas, como el vandalismo en Dickinson College , la Universidad de Wisconsin y el borrado de la palabra Israel de una exhibición en el Museo de Historia Natural de Londres .

Uno de los acontecimientos políticos más importantes en diciembre fue la denuncia de judíos e instituciones judías por parte de islamistas estadounidenses involucrados con BDS. Estos incluyeron a Zahra Billoo , ex activista de BDS del campus y directora del área de San Francisco del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), quien declaró en una charla a fines de noviembrepara la organización líder de BDS American Muslims for Palestine (AMP) que los musulmanes estadounidenses deben, “Oponerse a los fascistas vehementes, pero oponerse también a los sionistas educados. No son tus amigos … Cuando hablamos de islamofobia y sionismo, seamos claros sobre las conexiones. … Tenemos que prestar atención a la Liga Anti-Difamación, tenemos que prestar atención a la Federación Judía, tenemos que prestar atención a las sinagogas sionistas, tenemos que prestar atención a los capítulos de Hillel en nuestros campus “.

Billoo agregó: “Tenemos que conectar los puntos entre las organizaciones que promueven las agendas sionistas – marketing de materiales y legislación – son las mismas que quieren prohibir a los musulmanes, son las mismas que quieren aprobar legislación anti-sharia”, y afirmó que el ejército israelí entrenó a la policía estadounidense para “matar a hombres, mujeres y niños negros desarmados”.

Después de ser publicitados, los comentarios de Billoo fueron ampliamente condenados por las organizaciones judías estadounidenses, pero defendidos por CAIR, que atacó la “campaña de difamación” en su contra. En respuesta a las críticas, Billoo afirmó que el “ataque sionista” había “torcido sus palabras”, pero también que se estaba tomando un “año sabático”.

En la misma conferencia, el director ejecutivo de CAIR, Nihad Awad, declaró que “Tenemos que luchar. Tenemos que llevar la lucha al otro lado. Trasladar la embajada [de Estados Unidos], nuestra embajada, desde Tel Aviv que está ocupada, a una ciudad [Jerusalén] que se supone que está protegida por el derecho internacional, para trasladar esa embajada no deberíamos aceptar eso como un hecho … Tenemos que presionar la administración para llevar nuestra embajada de regreso a Tel Aviv. E inshallah , será gratis más tarde “.

Ahmad Abuznaid, director ejecutivo de la Campaña Estadounidense por los Derechos de los Palestinos, se hizo eco del llamado de Awad para la destrucción de Israel, quien declaró: “Y así sea en [Palestina] en el ’48, en los territorios ocupados, en los campos de refugiados o aquí en Estados Unidos, sabemos que seguiremos resistiendo, sabemos que seguiremos organizándonos hasta que un día todos nos vayamos a casa ”.

Al mismo tiempo, AMP publicó un informe sobre ” Trabajar con organizaciones sionistas ” para proporcionar orientación a la comunidad musulmana sobre los grupos judíos “buenos” y “malos”. El informe caracteriza a la mayoría de los grupos judíos, incluidos los Consejos de Relaciones con la Comunidad Judía y los esfuerzos en el diálogo interreligioso, como malos, mientras trata a las organizaciones marginales de BDS como IfNotNow como aceptables.

Con respecto a BDS, el informe dice:

Por último, si la comunidad musulmana quiere apoyar verdaderamente a los palestinos, debe seguir las políticas del movimiento BDS -Boicot, Desinversión y Sanción-. Este movimiento global de solidaridad pacífica patrocinado y dirigido por 170 instituciones de la sociedad civil palestina exige la desinversión económica institucional de las empresas israelíes y el boicot de sus bienes de consumo, un boicot cultural y un boicot académico de las instituciones israelíes que normalizan o blanquean los crímenes del ocupación. En resumen, el enfoque de BDS no está solo en las empresas y productos israelíes, sino también en las organizaciones que prestan su apoyo al proyecto de ocupación. Los principios del BDS exigen claramente la retirada del apoyo de las instituciones involucradas en la violación de los derechos humanos palestinos.

Por lo tanto, la comunidad musulmana estadounidense ha sido instruida por sus principales organizaciones de que Israel es inherente e irremediablemente ilegítimo, y que la gran mayoría de los judíos estadounidenses son enemigos con los que ninguna forma de interacción social es posible o aceptable.

Fuente: Algemeiner por Alexander Joffe

