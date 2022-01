Innovador software de detección de mentiras creado en Israel

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv desarrollaron un dispositivo que, a diferencia del polígrafo de base fitológica, funciona captando los movimientos faciales e incluso la actividad cerebral para detectar la mentira con un 73% de éxito.

Investigadores israelíes desarrollaron un programa informático para detectar mentiras que puede determinar si alguien falta a la verdad basándose en los movimientos faciales del individuo y no en sus respuestas fisiológicas.

En la actualidad, la herramienta más utilizada para determinar si alguien miente es el polígrafo, un dispositivo detector de mentiras que mide diferentes respuestas corporales como la presión arterial, los cambios en la respiración y el sudor en las palmas de las manos. Sin embargo, es bien sabido que las personas pueden engañar la prueba controlando sus respuestas fisiológicas.

In your face!

Facial muscles betray a liar 73% of the time, discovered TAU researchers who developed a new #lie-detecting #software based on this concept.

More: https://t.co/g7FiNX8P0S

@hanein @dino_levy1 pic.twitter.com/5afZDwXmai

— Tel Aviv University (@TelAvivUni) November 25, 2021