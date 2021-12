La democracia transformada en una democracia mafiosa

El Dr. Daniel Sabsay es un prestigioso abogado especialista en Derecho Constitucional, y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Una figura destacada y respetada.

Radio Jai lo entrevisto para conocer su apreciación acerca del video de una reunión mantenida en el años 2017,- y recientemente puesto en circulación-, , en el que ministros y funcionarios de la entonces Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, se encuentran reunidos con miembros de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, (ex Side), con la finalidad de armar causas y con ello desbaratar el accionar de sindicatos como la UOCRA de Pata Medina ( se trata de un sindicalista de la construcción con base en la ciudad de La Plata, conocido por sus métodos de coerción violentos tanto para con trabajadores de la construcción como para con los empresarios dedicados a ese rubro).

Sabsay, quien ha sido muy crítico del oficialismo por sus transgresiones a la ley, se expresó de esta manera, acerca del impacto que le ha producido conocer esta noticia; “esto representa un golpe muy duro, un golpe a la credibilidad, para todos los que hemos creído en los valores de república, justicia y respeto por las instituciones que traía aparejado Cambiemos”.

Implica una lectura con diferentes aristas, desde reformas acerca de la división de poderes que no salieron, hasta corroborar relaciones obscenas entre servicios de seguridad, funcionarios, empresarios, que ha transformado nuestra democracia en una democracia mafiosa.

En ese sentido, el constitucionalista planteo la imposibilidad de soslayar un interrogante; “ ¿es posible terminar con personajes como el Pata Medina,- dueño de un accionar violento y totalmente pernicioso-, usando métodos sanos y puros?

Y esta pregunta lo lleva a señalar que el episodio se debe leer y contextuar en el marco de un sistema de funcionamiento corrupto que se instaló con Cristina Fernández como una manera de gobierno. Si bien destaca la responsabilidad de los actores involucrados en este hecho escandaloso, Sabsay subraya que cada elemento hay que situarlo en su contexto: el foco esta puesto en responsabilizar a quienes han construido un sistema mafioso y corrupto, y este aspecto es el más negativo de todos. En esa línea, no lo lee como hecho aislado sino como efecto de un sistema corrupto de funcionamiento.

Ante la pregunta de Radio Jai por el presunto carácter ilegal de la reunión, el constitucionalista manifestó que, cuando la prensa ofrece una información, ella es una parte de la verdad, y es responsabilidad de quien recibe esa información, analizarla, cotejarla, indagar en el modo en que las investigaciones se llevan a cabo.

El letrado enfatizo la idea de que este hecho demuestra los “puentes comunicantes que están en los sótanos del poder, se dan coincidencias en figuras importantes de uno y otro lado que, por debajo, en la cloaca, se abrazan”.

Señaló que “lo positivo de esto es que se está viendo todo, se ha corrido la cortina, y veo que hay que hacer reformas urgentes para que esto no siga ocurriendo. Del mismo modo, se debe terminar con el sistema electoral de listas sábana, que lleva a situaciones distorsivas como las de políticos que se pasan de bando, y actúan en sentido exactamente contrario al sentido en el que prometió actuar,”

Con esta perspectiva, Sabsay subrayo que no se debe pensar que todo el espectro legislativo se conduce de este modo, porque no es así, y no se debe interpretar que todo es lo mismo, porque no lo es. Hay ejemplos de legisladores.

Para concluir, declaró:

