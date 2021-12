El Líbano devuelve al joven israelí que cruzó a través del Paso de Rosh Hanikra

Un joven civil israelí es devuelto a Israel a través del raramente utilizado paso de Rosh Hanikra después de que entró al Líbano a principios de este mes, dicen las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Este fue un tema muy delicado”, dice el portavoz de las FDI, Ran Kochav.

El hombre, un joven árabe israelí de unos 20 años de una aldea beduina en el Negev, cruzó al Líbano a principios de mes, dijo Kochav, pero se negó a especificar en qué fecha o dónde cruzó la frontera. No está claro de inmediato por qué cruzó al Líbano, aunque las FDI dicen que parece haberlo hecho “voluntariamente y a sabiendas” informa el The Times of Israel

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, supuestamente tiene antecedentes de problemas de salud mental, así como antecedentes penales.

Estuvo detenido en el Líbano durante varias semanas mientras funcionarios israelíes de diferentes oficinas gubernamentales trabajaban para que regresara. Fue enviado de regreso a Israel a través del cruce de Rosh Hanikra hace unos momentos con la fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas UNIFIL.

A su regreso a Israel, fue entregado al servicio de seguridad Shin Bet para ser interrogado.

Muchos detalles sobre el caso permanecen clasificados.

