Buscando hacer historia: El mundo aplaude la reunión de Gantz-Abbas

La reunión del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas en la casa del ministro de Defensa de Benny Gantz es un desafío y la última oportunidad antes de la explosión y nos encontramos en un callejón sin salida, es un intento serio y audaz de un camino político basado en la legitimidad internacional y el fin de la escalada contra los palestinos escribió Hussein Al Sheikh quien acompañó al Presidente Abbas.

En sendos comunicados los líderes dijeron que la reunión se centró en cuestiones civiles y de seguridad, también buscan debatir los principales desacuerdos políticos.

Las críticas no tardaron ni un día en llegar para ambos, por la reunión, incluso el grupo terrorista Hamas que gobierna Gaza emitió un comunicado acusándolo de dividir al pueblo Palestino.

Mientras el portavoz de Hamas, Hazem Qassem Lashehab dijo en un video que “la reunión Abbas-Gantz es un crimen contra el pueblo, un intento de sofocar la intifada en Cisjordania”

Por otro lado altos representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y varios países de todo el mundo elogiaron la inusual reunión del martes entre el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la casa del primero en Rosh Ha’ayin.

“Estados Unidos está muy contento de que el ministro de Defensa (Gantz) recibió al presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, en su casa de Israel. Esperamos que las medidas de fomento de la confianza discutidas aceleren el impulso para promover aún más la libertad, la seguridad y la prosperidad para palestinos e israelíes por igual en 2022 ”, tuiteó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, el miércoles, haciendo uso de un tema de conversación favorito de la administración Biden para su política. sobre el conflicto palestino.

La oficina de Gantz dijo que él y Abbas discutieron las medidas civiles y de seguridad que Israel puede tomar para fortalecer la Autoridad Palestina, mientras que la lectura palestina dijo que las partes enfatizaron “la importancia de crear un horizonte político” para poner fin al conflicto.

Muchos de los líderes mundiales que intervinieron parecieron preferir la última interpretación de la reunión y se destacaron los apoyos de las más altas autoridades en el Proceso de Paz.

El Representante Especial de la UE para el Proceso de Paz de Oriente Medio, Sven Koopmans, tuiteó que estaba contento de ver los informes de la reunión. “Se necesitan medidas urgentes, sustantivas y estructurales en beneficio de palestinos e israelíes; por lo tanto, invertir en las relaciones personales es necesario e intrínsecamente positivo ”.

El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, escribió que la reunión “fue un paso oportuno y alentador. El diálogo de alto nivel es esencial para abordar los desafíos económicos y de seguridad urgentes y trazar un camino de regreso para abordar los problemas políticos clave”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania tuiteó: “Los contactos personales y las conversaciones sobre medidas de fomento de la confianza son cruciales para una mayor cooperación y para reducir la tensión. Esperamos que en 2022 se produzcan más avances en este camino, que Alemania está dispuesta a apoyar ”.

Abbas le manifestó al ministro de Defensa Gantz que no apoyaría un regreso a la violencia en Cisjordania, “incluso si me apuntaran con un arma a la cabeza”. También le pidió a Gantz que permitiera una mayor libertad de acción para las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania, y prometió tomar medidas enérgicas contra cualquier tipo de violencia contra Israel. También pidió que las FDI reduzcan su perfil en Cisjordania, donde ha estado llevando a cabo una serie de redadas destinadas a desarraigar las células terroristas de Hamas.

En muestras de agradecimiento Gantz le agradeció a Abbas por el papel de la Autoridad Palestina en el rescate de dos israelíes de Ramallah a principios de este mes después de que perdieron el rumbo y fueron rodeados por una turba palestina. Abbas agregó que se deben reducir las fricciones entre colonos y palestinos en Cisjordania.

