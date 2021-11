Ataque terrorista en Jerusalem: Un muerto, cuatro heridos

Un hombre murió y otros cuatro resultaron heridos en un ataque llevado a cabo por un miembro de Hamas en la Ciudad Vieja de Jerusalén hoy domingo por la mañana.

Dos agentes de la policía fronteriza y dos civiles resultaron heridos y fueron atendidos por los servicios de rescate de Magen David Adom Un hombre fue llevado en estado crítico al Hospital Hadassah Mount Scopus con heridas en la cabeza y luego fue declarado muerto.

Un segundo civil con heridas moderadas y los agentes de la policía fronteriza sufrieron heridas leves.

Dos mujeres de policía fronteriza se apresuraron al lugar cerca de una de las entradas al Monte del Templo y abrieron fuego contra el atacante. Más tarde, dos agentes más corrieron a prestar ayuda.

El ataque, que tuvo lugar en la Puerta de las Cadenas en la Ciudad Vieja, fue el segundo en menos de una semana.

La corresponsal Anna Ahronheim de Jerusalem Post mostró la foto del atacante, afiliado a Hamás y apodado el “erudito islámico”

A total of 4 people were injured in the attack, two civilians and two border police officers. Two are in critical condition and two moderately. pic.twitter.com/GQp6xD72Re

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) November 21, 2021