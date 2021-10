Secretario de la Confederal de la DAIA: “Hay banderas que son inclaudicables como la justicia, el decirle que no a la impunidad”

Pablo Soskin, secretario de la confederal de la DAIA y firmante del comunicado de dicha organización solicitando continuar la querella contra los imputados por el encubrimiento de la causa AMIA, comenta acerca del reclamo.

El día de ayer, el Tribuna Oral Federal N°8 dictó el sobreseimiento de los imputados en la causa por el Memorándum con Irán: la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el actual procurador general, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y el senador Oscar Parrilli. En reacción al fallo, el Consejo Federal de la DAIA, emitió un comunicado pidiendo por la continuación de la investigación.

En primer lugar, el entrevistado explica que el Consejo Federal de la DAIA está compuesto por las distintas filiales de la organización en las distintas jurisdicciones del país con excepción de la de filial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La componen un total de 27 filiales a las que se le suman un pequeño número de referentes que todavía no alcanzaron el estatus de filial; todas ellas “pidiendo de forma unánime que se haga la casación de esta sentencia y se mantenga la querella”.

Con respecto a las críticas que alegan que es un intento de dividir a la comunidad, explica que existen “sectores que siempre manifestaron su intención de no seguir con esta querella por distintas cuestiones que implica para ellas”, pero que a pesar de ellas la DAIA levanta “banderas que son inclaudicables como la justicia, el decirle que no a la impunidad” a las que no renunciarán. “Nosotros debemos seguir sosteniendo la justicia sin importar los costos que implique, esto no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de mejor o mala relación con la política” afirma.

Por último, Soskin afirma que el fallo del tribunal carece de lógica, “es simplemente darle una cachetada a un expediente, cerrarlo, sin ningún tipo de miramientos de las pruebas”, siendo una decisión que incluso “ha contradicho directamente a la opinión de la misma corte, que dijo que era plausible, que era coherente, que había necesidad de investigar”. Por aquel motivo tiene una visión optimista acerca del futuro de la causa: “Esto será en casación, será en la corte, pero esto oportunamente se dará vuelta y esta causa se investigará”

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

