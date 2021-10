Jorge Knoblovits-El miedo a escuchar

En el día de la fecha han circulado en las redes dos notas que reflejan el malestar de algunos sectores porque hemos propuesto una agenda amplia, plural y democrática con relación a un tema judicial en una organización diversa, como la DAIA.

Somos el Pueblo del Libro y algunos sectores de nuestra comunidad se conducen como el Libro del Pueblo, desconociendo la diversidad de pensamiento que nos ha permitido combatir el pensamiento hegemónico.

Todo esto sucede bajo el impulso del temor. El temor por escucharnos, el temor a la participación colectiva. El temor a la diversidad.

Vamos a ser valientes. Vamos a permitirnos escucharnos sin aludir a ninguna lectura o decisión predeterminada. Tenemos un contrato social como organización , qué es lo que sostiene nuestra misión, y que mantiene unida a una institución y que no debe romperse en los momento de decisiones.

No es momento para cobardes. Tenemos la valentía de escuchar a todas las instituciones, porque en nuestro pueblo la diversidad es un valor. Tenemos que tener la lógica de la valentía, de escuchar y participar de decisiones colectivas.

No es valioso responder de manera puntual a las afirmaciones hipócritas y sesgadas por una agenda que no es la de la comunidad judía, que esta vertida en alguna de las notas que circulan. Nuestro tiempo lo vamos a destinar a la defensa de valores de la DAIA. No tengan miedo. Nada malo puede salir de estar en comunidad y escuchar a nuestro pueblo.

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA

