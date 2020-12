20 años trabajando voluntariamente en la comunidad Judía Argentina

Milito políticamente desde los 16 años en la UCR siempre en el mismo espacio Alfonsinísta, tengo 49 años.

En el 2001 gracias a mi esposa me acerqué nuevamente a la Comunidad en el grupo Dor Hemshej de CUJA, en el proyecto “Volvamos al Schule”, cuando fue la crisis y los chicos dejaban las escuelas porque los padres no podían pagar y para reducir gastos los sacaban del schule y del club u otras actividades que tuvieran un costo.

Una crisis que este país vivió, sufrió pero que bueno, después se recompuso momentáneamente.

Después otra vez otra crisis, otro problema más. Y así cíclicamente que es lo que pasa en nuestro país, estamos permanentemente en crisis que ya sabemos que van a seguir existiendo.

Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en nuestra dirigencia comunitaria?

¿Porque no podemos pensar a futuro en serio?

Siempre tapando agujeros, intentando resolver temas de inmediatez,

Lamentablemente no se piensa a futuro. Y no se piensa en la continuidad a futuro. Lo que hacemos es permanentemente ver solo delante de la nariz, cuando deberíamos estar viendo muchos pasos más adelante.

Hoy en la comunidad existen muchas organizaciones qué son solo sellos de goma, que existen con nombre y logo, pero que no representan a nadie.

Simplemente sirven para que alguien ocupe una silla, obtenga un cargo y desde ahí se sienta satisfecho en su ego personal.

20 años en la comunidad judía y tenemos que volver a vivir, con sus diferencias, la misma situación de crisis que vivimos en el 2001.en dónde tenemos a un montón de personas e Instituciones preocupadas, juntando dinero, buscando cómo salvar estos espacios.

En realidad lo que necesitamos concretamente es salvar a la Comunidad de las consecuencias que nos va a dejar la pandemia y la forma en que se manejó el confinamiento.

Deberíamos armar todos juntos un espacio que nos permita primero desarrollar un comité de crisis que en principio nos permita investigar en qué situación real se encuentra la comunidad Judía Argentina hoy.

¿Cuántos Judíos hay en Argentina?

¿En qué situación están las familias judías?

¿Cuántas Instituciones hay en funcionamiento real?

¿Qué se está haciendo desde las Instituciones Centrales Comunitarias?

Podemos seguir haciéndonos preguntas, pero una vez que esté hecho este análisis recién ahí vamos a poder diseñar un plan de acción que este incluyendo a todos los sectores comunitarios sin distinción de color político o ideológico, por decirlo alguna forma. Y una vez que esté ese plan diseñado hay que llevarlo a cabo todos juntos.

Hoy por lo que estamos viendo lamentablemente estamos volviendo nuevamente a situaciones muy incómodas como por ejemplo lo que sucedió en el último RAT de AMIA en donde se destinan u$s 1.000.000 para la reforma de la casa de velatorios de AMIA de la calle Loyola, cuando tenemos personas en situación de calle, lisa y llanamente una locura.

Esto demuestra, sacando honrosas excepciones, la decadencia de la actual dirigencia comunitaria.

El sillón vale más que un proyecto, que lograr los consensos necesarios para mejorar la vida Comunitaria.

Un ejemplo de esto es lo que sucedió recientemente en la coalición UNA AMIA, en dónde factores no ortodoxos rompieron con ella por diferencias en los cargos que solicitaban, no en el proyecto, eso se comenzó a discutir, pero los sillones fueron más importantes. Esta es la calidad de “Dirigentes” que tenemos. Y no es la primera vez que lo hacen, ya lo han hecho en el año 2013 las mismas personas, osea que entramos en otra situación.

El recambio dirigencial, integrar gente más joven con intenciones de participar, pero que cuando se suman y ven la realidad salen corriendo.

Espero que en este 2021 no solo comencemos a resolver los problemas a nivel nacional, sino también a nivel Comunitario, me parece que es hora de reaccionar gente, hora de reaccionar y de participar.

Se tienen que acabar las palabras vacías, los sellos de goma.

Hay que empezar a trabajar.

Por un 2021 próspero y fructífero.

Saludos

Ariel Grun

Miembro fundador de Plural JAI