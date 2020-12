“La seguridad de todas estas lápidas está bajo la órbita del gobierno provincial y la intendencia”

Un nuevo ataque al cementerio comunitario de Berazategui se registró este miércoles en horas de la madrugada. Si bien la denuncia ya fue radicada, se desconoce la identidad de los agresores. El hecho se registró durante la noche en el cementerio Israelita, ubicado en calle 109 y 12, a metros del Cruce Varela. Según lo informado, varias tumbas fueron destruidas por desconocidos, llevando preocupación a toda la comunidad judía.

Desde Radio Jai nos contactamos con Salvador Auday, director de servicios comunitarios de AMIA, para que esclarezca la situación.

“La seguridad de todas estas lápidas están bajo la órbita del gobierno provincial y la intendencia puntualmente, por eso nosotros condenamos este hecho enérgicamente porque este es un acto gravísimo como ya lo hemos tenido en el pasado en el cementerio de la Tablada”.

El director comentó que tienen algunos circuitos de control, lo que son posibles de colocar, porque con mucha angustia destacó que todos estos predios de la provincia de Buenos Aires, no solamente los de AMIA, su seguridad electrónica se ven vandalizada permanentemente.

Aclaró que hay una posibilidad de que sea un hecho antisemita, pero de momento no hay probas que lo corroboren esto: “Por norma nunca se descarta la connotación antisemita porque esa es la norma, no obstante, no tenemos elementos para decir que es un hecho de esta magnitud”.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.