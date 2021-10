Israel: La pérdida del empleo por no vacunarse

Un proyecto de ley del gobierno israelí pretende negarle beneficios económicos a quienes hayan sido cesanteados por negarse a vacunarse o hacerse el test correspondiente en los lugares de trabajo donde se requiere la “tarjeta verde” (que indica haber pasado el esquema completo de vacunación). Propone considerar esos despidos como justificados.

De acuerdo a las nuevas regulaciones, se determinaron y se definirán en adelante distintos establecimientos en los cuales será un requisito laboral la portación de la “tarjeta verde”, y entre ellos, las instituciones educativas, de salud y asistencia social, establecimientos con acceso público condicionado a la presentación de la “tarjeta verde”.

A finales de agosto se publicó el reglamento por el cual se impuso el uso de la “tarjeta verde” a los empleados de las instituciones educativas. De acuerdo con la normativa, los empleados de la institución educativa deben presentar la “tarjeta verde” o el resultado negativo en un examen de Covid rápido realizado en las últimas 84 horas (cada 3 días y medio) como condición para ingresar a la institución.

Además, el gobierno decidió aplicar la “tarjeta verde” en distintos establecimientos laborales, como ser: instituciones de salud y asistencia social, establecimientos con gran afluencia de público, como salones, gimnasios, restaurantes, hoteles, etc.

El fundamento de la propuesta de ley es que los empleados de instituciones educativas y demás lugares de trabajo donde se deba portar la “tarjeta verde”, que se nieguen a vacunarse, y no estén dispuestos a hacerse el examen, no estarán en condiciones de prestar tareas, y serán considerados como que dejaron de trabajar voluntariamente (se colocaran en situación de renuncia), con las implicancias del caso. Por ejemplo, a diferencia de trabajadores despedidos, solo podrán recibir el seguro de desempleo después de transcurridos 90 días, y no inmediatamente con el cese.

Las opiniones legales respecto de la normativa impulsada por el gobierno sostienen que con dicha regulación se cierra una laguna legal. Ya que resulta contradictorio que los empleados que brindan el servicio no estén obligados a portar la “tarjeta verde”, mientras que los clientes a los que se prestan tareas si están obligados a llevarlas. Esta posición es coincidente con la reciente jurisprudencia de los tribunales laborales israelíes, y los acuerdos entre la Central de Trabajadores (Histadrut) y los representantes patronales, para la creación de incentivos que permitan lograr la inmunización, a través de la denegación de beneficios económicos, lo que ha sido convalidado por el Tribunal Superior.

Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai