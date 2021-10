Entrevista a Dani Dayan: el argentino-israelí que preside Yad Vashem

Se ha conmemorado en estos días el 80 aniversario de lo que es conocido como la masacre de Babi Yar, el barranco ubicado en las afueras de Kiev, en Ucrania.

Entrevistamos con ese motivo a a Dani Dayan, quien fuera cónsul de Israel en Nueva York, y hoy ejerce la presidencia de Yad Vashem, el Museo de la Shoá en Jerusalem, a quien encontramos precisamente en Kiev, acompañando la comitiva del Presidente de Israel, Itzhak Herzog, en su primer viaje al exterior.

“Se cumplió un nuevo aniversario de esta masacre, que ocurrió en vísperas de Yom Kipur del año 5702, o sea fines de septiembre de 1941. En apenas 24 horas fueron exterminadas 34.000 personas, ancianos, hombres, mujeres y niños judíos. Para mí esta visita tiene un significado emocional muy grande. No sólo porque mi padre nació en Kiev, aunque no se crió allí. En realidad creo que Ucrania es un país con muchas contradicciones. Por un lado, a diferencia de la Unión Soviética, homenajea a las víctimas de la Shoá, y por el otro encontramos, además de bellas sinagogas, una escultura en honor de un cosaco responsable de la muerte de miles de judíos.”

“Ucrania pertenece hoy a la familia de estados democráticos. De hecho, su Presidente es un judío. Sin embargo, ser un país democrático requiere no ocultar los hechos de la historia. Y Ucrania aún no ha reconocido la participación de gran parte de su población en las masacres de los judíos”.

Con respecto a la gran responsabilidad de presidir Yad Vashem, donde en pocos días recibirán a la canciller alemana Angela Merkel, Dany Dayan expresó que, para él, no se trata de un cargo o un trabajo, sino de una misión.

“Es una misión a la que ingreso con mucha reverencia, muy consciente de lo que implica. En esta época van quedando muy pocos sobrevivientes de la Shoá. Al mismo tiempo, se multiplican las acciones antisemitas. Hoy, precisamente, en siete barracas de Auschwitz se encontraron graffitis negando la existencia del Holocausto. Es algo que debe molestar no sólo a los judíos, sino a toda persona de conciencia en el mundo.

Por otro lado, quiero resaltar que Yad Vashem no es sólo un museo. Es una institución científica, es el archivo más grande, con más de 200 piezas dedicadas a la Shoá, es una escuela donde se enseña a maestros y profesores cómo encarar la educación en el tema, es también una biblioteca. El museo es parte de la institución. Por todo esto tengo mucha conciencia del significado histórico que tiene esta misión”.

Nos despedimos de Dani Dayan deseándole el mayor de los éxitos en esta misión de tanta envergadura.

