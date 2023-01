Israel retendrá los ingresos fiscales de la AP e impondrá otras sanciones tras el éxito de Abbas en la ONU

Se retendrán fondos para compensar a las víctimas del terrorismo y compensar los pagos a los terroristas, se congelará la construcción de Cisjordania, después de que la Autoridad Palestina presionó a la ONU para que la CIJ interviniera en la ocupación, informó The Times of Israel.

El gabinete de seguridad votó el viernes para aprobar una serie de sanciones contra la Autoridad Palestina en respuesta a la exitosa iniciativa de Ramallah en las Naciones Unidas la semana pasada para que la Corte Internacional de Justicia redacte una opinión legal sobre la conducta de Israel en los territorios palestinos.

Entre las medidas aprobadas por los ministros, cuyo gobierno asumió el cargo la semana pasada, se encuentran la incautación de los ingresos fiscales que recauda Israel en nombre de la Autoridad Palestina y canalizarlos hacia las víctimas israelíes del terrorismo palestino; deducir de los ingresos para compensar los pagos que la Autoridad Palestina hace a los terroristas palestinos, atacantes, prisioneros de seguridad y sus familias; congelar la construcción palestina en gran parte de Cisjordania; y cancelar algunos beneficios VIP palestinos.

El voto del gabinete de seguridad representó una desviación significativa de la política del gobierno anterior, que de varias maneras buscaba fortalecer a la Autoridad Palestina, temiendo que su colapso solo impulsaría a fuerzas palestinas más extremistas como Hamas. Al mismo tiempo, los primeros ministros de ese gobierno, Naftali Bennett y Yair Lapid, no se reunirían con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y mucho menos negociarían con él una solución de dos estados.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se ha jactado durante mucho tiempo de sus esfuerzos por aislar a la Autoridad Palestina y ha improvisado el gobierno más derechista de la historia de Israel, compuesto por muchos legisladores que apoyan el colapso de la Autoridad Palestina y lo ven como un organismo que incita al terrorismo. No comparten la opinión del establecimiento de defensa, que destaca la importancia de la cooperación de seguridad de Israel con la Autoridad Palestina y ha presionado a los sucesivos gobiernos para evitar su disolución.

En cambio, el gabinete de seguridad votó el viernes para cumplir con las sanciones que había amenazado con imponer si la Autoridad Palestina avanzaba con su campaña contra Israel en el ámbito internacional, y los ministros aprobaron cinco medidas contra Ramallah.

El primero fue incautar NIS 139 millones ($ 39 millones) en ingresos fiscales que Israel recauda en nombre de la Autoridad Palestina y entregarlos a las familias de los israelíes asesinados en ataques terroristas palestinos, en línea con las demandas legales sobre el asunto.

El gabinete de seguridad también votó para eliminar aún más de los ingresos fiscales la cantidad que la Autoridad Palestina otorgó a los terroristas palestinos y las familias de los atacantes asesinados durante el año anterior. Israel aprobó una legislación que exige esta deducción, pero el gobierno anterior retrasó su implementación debido a las advertencias sobre el inminente colapso financiero de la Autoridad Palestina.

Los ministros también votaron para congelar los planes de construcción para los palestinos en el Área C de Cisjordania, donde Israel mantiene el control tanto civil como de seguridad en virtud de los Acuerdos de Oslo. Israel solo ha aprobado un puñado de proyectos de este tipo durante la última década, mientras que ha dado luz verde a cientos de planes en asentamientos adyacentes. Los legisladores de derecha se han comprometido durante mucho tiempo a actuar contra la construcción palestina salvaje en el área, y están cumpliendo esa promesa en el nuevo gobierno.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, a quien también se le otorgó autoridad sobre un par de organismos del Ministerio de Defensa responsables de la construcción en Cisjordania, ordenó a uno de ellos, conocido como la Administración Civil, que deje de hacer cumplir la ley contra la construcción ilegal de colonos mientras aumenta la vigilancia contra la construcción ilegal palestina. , según un informe del jueves en el sitio de noticias de Walla.

El gabinete de seguridad también votó para aprobar la eliminación de los beneficios VIP de los funcionarios de la Autoridad Palestina involucrados en el esfuerzo por sancionar a Israel en la ONU y otras arenas internacionales. Estos beneficios permitieron a ciertos funcionarios de la Autoridad Palestina y sus familias pasar por puntos de control que están cerrados para la mayoría de los palestinos, o pasar al frente de la fila para un paso más rápido.

Además, el gabinete de seguridad dijo en un comunicado que los ministros votaron para tomar medidas contra las organizaciones en Judea y Samaria que promueven actividades terroristas o cualquier actividad hostil, “incluidas” actividades políticas o legales contra Israel bajo la apariencia de actividades humanitarias “.

Israel, que ya estaba bajo el gobierno anterior, proscribió siete grupos de derechos palestinos, alegando que estaban actuando en nombre del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina. Pero Jerusalén aún tiene que publicar evidencia de la afirmación, que ha sido rechazada por varios aliados europeos de Israel.

En una entrevista el viernes en Kan News, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, describió a la Autoridad Palestina como “nuestro enemigo”, y agregó que el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, “es el representante de un enemigo que paga a los terroristas, que incita, que dirige al asesinato de civiles inocentes”.

Habló con Kan un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrara una reunión de emergencia para discutir la visita del Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al Monte del Templo, lo que llevó a muchos países a criticar a Israel por avivar las tensiones al permitir que se llevara a cabo la medida.

Israel insiste en que la visita estuvo en línea con el frágil statu quo en el sitio, por lo que los musulmanes pueden visitar y orar y los no musulmanes solo pueden visitar durante períodos limitados. También argumentó que los ministros han visitado el sitio en el pasado, aunque ninguno tenía la reputación de Ben Gvir, un discípulo que se describe a sí mismo del difunto rabino extremista Meir Kahane, quien fue condenado en el pasado por delitos relacionados con el terrorismo y ha pedido que se cambie el rumbo. el statu quo del Monte del Templo.

Si bien los palestinos habían instado al Consejo de Seguridad a emitir una declaración reprochando a Israel por la visita de Ben Gvir, no se estaba planeando tal movimiento, dijeron dos diplomáticos en el organismo superior a The Times of Israel.

La sesión del jueves del Consejo de Seguridad se produjo una semana después de que la Asamblea General de la ONU votara para adoptar una resolución que solicita que la CIJ presente una opinión legal que determine si la “ocupación” de los palestinos por parte de Israel es permanente y recomienda los pasos que deben tomarse si ese es el caso.

