Una de las novedades de estas épocas es cómo frente a la disputa por el liderazgo Mundial las dos grandes potencias tienen una profunda vinculación económica que hace que el destino de ambas esté profundamente interrelacionado más allá de las tensiones políticas y los intereses particulares de cada una.

China vive una profunda transformación no exenta de crisis como es la del gigante inmobiliario Evergrande, con el quebranto que ello puede significar especialmente para millones de sus ciudadanos y por otro lado el desafío energético que puede afectar a múltiples empresas que son proveedoras de insumos en todo el mundo.

En Pensando las noticias con el Director, Miguel Steuermann dialoga con el Dr. Patricio Giusto, director ejecutivo del observatorio sino-argentino para ahondar sobre la realidad que vive el gigante asiático.

*Patricio Giusto es el director ejecutivo del observatorio sino-argentino.

Es doctorando en Estudios Internacionales (UTDT). Es Master of China Studies (Zhejiang University), Magíster en Políticas Públicas (FLACSO) y Lic. en Ciencias Políticas (UCA). En los últimos años se ha desempeñado como consultor político en el sector público y privado, siendo cofundador y director del centro de estudios Diagnóstico Político. Es coordinador del Grupo de Trabajo sobre Australasia del CARI e integra los grupos sobre China y EE.UU. Fue becario en 2016/17 del Youth of Excellence Scheme of China y, en 2015, del International Visitors Leadership Program, del Departamento de Estado de los EE.UU. Desde 2017, es profesor visitante en Zhejiang University y docente regular de la UCA. Cuenta con numerosas publicaciones académicas y periodísticas, en medios nacionales e internacionales. En 2012 fue distinguido con el premio TOYP a los “Jóvenes Sobresalientes de Gualeguaychú”, otorgado por la JCI.

