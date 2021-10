“Cristina Kirchner tiene falta de capacidad para conciliarse con la vida”

El expresidente Macri, en el marco de la gira de presentación del su libro “Primer Tiempo” se presentó en el Templo Beth Torah de la ciudad de Miami ante un auditorio al que asistieron principalmente argentinos residentes del sur del Estado de la Florida.

Lo recibió el rabino Mario Rojzman, quien en diálogo con Radio Jai compartió detalles del evento.

“No más la dadiva, no más el regalo, no más el populismo que te da hoy, pero te deja sin futuro. Y en la Argentina estamos ante el fin del populismo porque ha quedado en evidencia que no hay más para dar porque se han gastado todo lo que había”, dijo Macri ante una de las preguntas que le formularon.

El rabino Rojzman expresó en relación a la situación actual del país: ” Yo quiero una dirigencia que si Pfizer está abierta a venderte la vacuna la traiga y salve la vida de la gente, quiero políticos que no tengan vacunatorios VIP y que generen trabajos y no dádivas. Quiero políticos que aunque no se vean, generen caños para que llegue el agua potable, y debe ser pro Israel y pro mercados, donde el mérito valga”.

El público aplaudió cuando Macri explicó por qué cree que Cristina Kirchner es una persona inestable. “Es realmente lo que me transmite. Yo creo que a ella se le ve un padecimiento muy profundo. Ella tiene una falta de capacidad de conciliarse con la vida. Para una persona que fue dos veces presidenta, estar siempre enojada… Tiene un problema severo: está en un grado peor que el ejercicio de la mentira. Ella está en un estado que se cree los relatos que construye, está en una realidad paralela”.

