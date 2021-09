Cambio de signo en Alemania

Por Ricardo López Göttig

El domingo nació un nuevo escenario político en la República Federal Alemana, tras dieciséis años de Angela Merkel como canciller. El partido socialdemócrata (SPD), socio menor de tres de los cuatro gobiernos de coalición de Merkel, ha ganado por escaso margen frente a la Democracia Cristiana (CDU), que ha tenido su peor desempeño de la posguerra. Olaf Scholz, líder socialdemócrata, ha sido el ganador del domingo, pero no necesariamente el nuevo canciller alemán. Ahora comienza una nueva etapa, que puede ser extensa, de negociaciones para conformar una nueva coalición.

Tras tres gobiernos de Gran Coalición, formados por los dos principales partidos, difícilmente veamos en lo inmediato que se baraje esa posibilidad, ahora con la socialdemocracia tomando el liderazgo. En principio, Olaf Scholz iniciará contactos con dos probables socios, un poco enfrentados entre sí, como son los Verdes (Grünen), tercera fuerza en votos y bancas; y con el partido liberal FDP. Con ambas fuerzas cogobernó la socialdemocracia en otros períodos, pero nunca como “coalición semáforo”, es decir, los tres juntos.

Muy atrás, arañando el 5%, quedó Die Linke (La Izquierda), un partido que fusionó al ex Partido Comunista de la ex Alemania Oriental con una fracción muy radical de la socialdemocracia. Sería la primera vez que este partido se incorporara a una coalición, pero es una posibilidad hoy muy remota y que despertaría preocupación en los sectores empresariales y económicos. El otro partido que queda fuera de la posibilidad de integrar una coalición es la ultranacionalista AfD, Alternativa para Alemania. Ambos partidos cosechan su grueso de sufragios en las regiones que integraron la ex Alemania Oriental, lo que pone en evidencia una fractura que persiste a treinta años de la reunificación.

Mientras tanto, y hasta que se forme una coalición, Angela Merkel prosigue en funciones, con la nostalgia de quien se va despidiendo de una etapa larga de estabilidad, confiabilidad y liderazgo tranquilo en tiempos turbulentos. Quién y cómo gobierne en Alemania repercute en la Unión Europea y, por consiguiente, en el mundo.

