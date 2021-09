Cae el último reducto de resistencia frente a los Talibán

Por Ricardo López Göttig

Hoy lunes por la mañana, se ha anunciado que el último reducto en Afganistán frente a la embestida de los Talibán, la región del Panjshir, ha caído. Desde la capital provincial, Bazarak, los portavoces de los Talibán han anunciado su victoria militar ante el Frente de Resistencia Nacional. El vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, quien permaneció en el país ante el exilio del presidente Ashraf Ghani en los Emiratos Árabes Unidos, probablemente también debió partir, y se rumorea que se dirigió a la vecina Tadjikistán. De confirmarse esta versión, lo que quedaba del gobierno formal en Afganistán se estaría desvaneciendo aceleradamente.

Lo novedoso es que, en la prolongada guerra civil afgana, los Talibán nunca habían podido tomar esta región en el pasado. De etnia mayoritariamente tadjika, la región del Panjshir había resistido entre 1996 y 2001. Si bien es posible que queden reductos muy aislados e inhóspitos en donde los Talibán no lleguen a tener el control inmediato, ahora ya no quedan provincias rebeldes a las cuales someter. La guerrilla jihadista del Estado Islámico de Jorasán, que cometió atentados contra los efectivos estadounidenses y los afganos que querían emigrar en los últimos días de agosto, parecería no tener la suficiente envergadura militar para hacer frente a los Talibán.

De este modo, ahora resta por ver cómo se formará y consolidará esta nueva era de los Talibán en Afganistán, en la que ya están dando claras señales de que retornaron fortalecidos tras veinte años de combatir a los ejércitos de la OTAN. Si bien hay componentes de la sociedad afgana que fueron transformados en las últimas dos décadas, también los Talibán han vuelto con intenciones de implantar un Emirato con aspiraciones de largo plazo. Lo que más inquieta a la región es si este nuevo régimen provocará una oleada de refugiados hacia Asia Central y Pakistán, así como si intentará exportar su modelo a otras formaciones jihadistas en Medio Oriente y la región del Sahel. Son interrogantes que se irán respondiendo en el transcurso de los próximos meses.

