Estrés y crisis emocional

Por Silvia Vajnenko

Una crisis es una experiencia transitoria de estrés.

La persona sufre una situación insostenible y necesita hacer algo para superarlo.

Es una situación dolorosa que hay que resolver pero no se sabe cómo.

Caplan, un psiquiatra que investigó acerca de las crisis, las definió como un obstáculo que se presenta y que impide llegar a la meta y no se pueden usar las estrategias habituales de resolución de problemas.

Quizás sea la ruptura de lo conocido, la caída del ideal…penoso porque , a veces, por un ideal se ofrece la vida.

Cuanto más inadecuados son los recursos personales, más difícil llegar a sentir alivio.

Por el contrario aparecen sentimientos depresivos de indefensión y fracaso.

Un buen pronóstico es aceptar la situación, cuando no depende de nosotros, transformarla, cambiarla.

Usar una lógica diferente y recordar que el pensar, sentir y hacer están relacionados.

Se puede cambiar la forma de pensar y sentir…con consecuencias más saludables.

