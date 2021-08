Londres: Dos ataques antisemitas dejan inconsciente a un hombre y golpeado a un niño

Sucedió en Stamford Hill, aparentemente por el mismo atacante, un niño judío fue golpeado mientras andaba en bicicleta. Según muestra la cuenta oficial del grupo de vigilancia vecinal Shomrim.

Más adelante el atacante golpea fuertemente en la cara a un hombre que lo deja inconsciente el piso. Los ataques ocurren por separado el miércoles 18 de agosto de 2021. El atacante vestía lo que parece ser ropa islámica como muestra la foto.

En el incidente, las imágenes mostraron que una víctima de 64 años fue derribada al suelo mientras caminaba por una calle en el vecindario de Stamford Hill. El grupo de vigilancia vecinal Shomrim calificó el incidente como un “ataque racista cruel”.

“La víctima inconsciente fue trasladada de urgencia al hospital con fractura en el pie / tobillo y graves heridas en la cabeza”, agregó el grupo.

El atacante no identificado que se ve en las imágenes también estuvo vinculado a un ataque separado ese mismo día.

El hombre, vestido con una capa blanca con una chaqueta verde y un tocado blanco, se podía ver en las imágenes golpeando a un niño judío, dijo Shomrim.

Las imágenes de Dashcam mostraban a un hombre golpeando a un niño mientras andaba en bicicleta en el mismo vecindario. Shomrim afirmó que el mismo atacante fue responsable de ambos asaltos.

Shomrim agregó que los detectives de la policía estaban investigando la “serie de horribles ataques no provocados”.

No hubo arrestos inmediatos relacionados con los asaltos hasta el sábado.

