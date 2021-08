¡Hay!! de una sociedad que tiene que juzgar a sus jueces

La Perashá (porción) de la semana anterior de la Toráh Reé (Mira) que leímos en el Shabat anterior D.s pone delante del hombre la bendición y la maldición; “el libre albedrío”. Elegir significa asumir las consecuencias de una elección.

En la sección de este Shabat leeremos Parashat Shoftim (jueces).

“Jueces y alguaciles deberás designar para ti, en todas tus ciudades-que Adonia tu D.s te concede a ti para tus tribus; y deberán juzgar al pueblo: ¡Juicio de equidad! No harás desviar el juicio, no habrás de ser condescendiente con conocidos; no habrás de aceptar soborno, ya que el soborno enceguece los ojos de los sabios y deteriora las causas justas. Equidad en pos de equidad irás, para que hayas de vivir y puedas poseer la tierra que Adonai tu D.d te da a ti.” (Deut XVI-18:20).

El texto es tan claro que no ameritaría comentario alguno.

El sostén que permite la convivencia social es un sistema judicial honesto y con el poder de hacer cumplir las leyes.

Que pasa cuando no se cumple con la ley: El caos

Que pasa cuando no hay premios y castigos: El caos

Que pasa cuando el juez es corrupto: El caos

Que pasa cuando el que debe hacer cumplir la ley la incumple: El caos.

Escuche las reflexiones de nuestro director sobre el contenido de la Toráh de esta semana y le resonará la enorme vigencia de estos conceptos básicos de la Toráh y su enorme vigencia y llamado a cumplir con sus enseñanzas.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai