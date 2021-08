Adolfo Rubinstein: “El gobierno está en modo electoral”

Adolfo Rubinstein, exministro de salud de la Nación Argentina, explica la situación política y sanitaria que se está viviendo en el país.

“El gobierno está en modo electoral” expone, razón por la cual interpreta que anuncia que lo peor de la pandemia ya quedó atrás e instala medidas para “aumentar el consumo y por lo tanto mejorar la situación sobre todo de los grupos más vulnerables”.

Sin embargo, a pesar de que actualmente Argentina está en un periodo de relativa baja cantidad de casos, la pandemia no terminó. Como explica el doctor “estamos a la espera de que comience la circulación comunitaria de la variante Delta, que es algo irrefrenable e indefectible” a lo que añade que ya se registraron algunos casos, y que debido al bajo control geonómico que se lleva a cabo en el país no hay suficiente información acerca de las variantes que circulan en el territorio, por lo cual las cantidades podrían ser mayores.

En un escenario donde la entrada de la variante Delta es inminente, “solo el 15% de la población está vacunada con el esquema completo y todavía queda más del 50% de los mayores de 60 años y de la población con factores de riesgo” sin ambas dosis aplicadas, haciendo de la situación sanitaria argentina una muy frágil. Aclara, que, aunque no hay estudios todavía que muestren “cuan letal y cuan virulenta es esta nueva cepa, claramente es mucho más contagiosa”, por lo que, aunque su mortalidad se mantuviera similar a las anteriores, tendría graves efectos en la condición epidemiológica dado a que infectaría a grandes cantidades de personas a mayor velocidad.

Incrementar la rapidez con la que se aplican las vacunas es de vital importancia debido a que en el resto del mundo se esta observando “una suerte de pandemia de los no vacunados” en la que se están registrando los principales rebrotes en aquellos sectores de la sociedad que no han recibido el esquema completo”. Por ello, el exministro resalta la importancia de que Argentina utilice la “ventana de tiempo de dos meses, donde podemos ver lo que está ocurriendo en los países que han sido alcanzados… por la variante Delta mucho antes”. Añade, que el gobierno debería centrarse en agilizar la vacunación, haciendo uso de los 10 millones de dosis de stock que todavía no se lograron aplicar debido a la gran ineficiencia del sistema; en vez de “perder tiempo en medidas que no son demasiado efectivas, como por ejemplo ha sido la suspensión de vuelos en Ezeiza… que difícilmente resuelva de la entrada de la variante Delta que seguramente va a estar entrando o por Brasil o Paraguay que ya tienen circulación comunitaria”.

Por otro lado, opina que el gran error del gobierno fue “prolongar la cuarentena por 8 meses de manera plana, y [dejar] que se deshilachara y se rompiera en mil pedazos, por hartazgo social, por necesidad económica”, lo habría generado que “el margen social para imponer más restricciones sea mínimo”.

Por último, deja dos mensajes a la población. El primero de ellos va dirigido a aquellos que, vacunados con la primera dosis de la Sputnik V, están a la espera de la segunda dosis. Afirma que según estudios que se estarán publicando esta o la próxima semana “la intercambiabilidad de la se segunda dosis por otras vacunas, como podría ser la de AstraZeneca, es muy buena y produce resultados similares en cuanto a eficacia y seguridad” por lo cual llama a que “se den la segunda dosis con la vacuna que se les ofrezca”. En el segundo mensaje, dirigido a la población en general, pide por la continuación de los cuidados, del uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos, etc.

Por TP/RJ

