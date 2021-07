Estados Unidos sobre la decisión de Ben & Jerry: “Nos oponemos al boicot de Israel”

Un día después de que la compañía anunciara que no vendería sus productos en los asentamientos, un portavoz del Departamento de Estado dijo que la administración Biden se oponía al boicot a Israel, liderado por el BDS, y agregó que estaban causando un “aislamiento injusto”. Sobre la decisión de Ben & Jerry: “Este es un movimiento de una empresa privada”

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, declaró anoche en una conferencia de prensa en la que se le pidió que comentara sobre la decisión del gigante de los helados Ben & Jerry de no vender sus productos en los asentamientos. Dijo que era un “movimiento de una empresa privada”, pero destacó que la administración Biden se oponía a los movimientos de boicot en Israel como el BDS y señaló que estaban provocando un “aislamiento injusto”.

El anuncio estadounidense se produjo un día después del anuncio de la decisión de Ben & Jerry. Una declaración publicada en su sitio web el martes decía: “Creemos que la venta de helados en los Territorios Palestinos Ocupados no coincide con nuestros valores, y también hemos recibido consultas de nuestros clientes y socios”.

La compañía, fundada en 1978 por los judíos Ben Cohen y Jerry Greenfeld, dijo que había informado al franquiciado israelí que el contrato existente, que vence a fines del próximo año, no se extenderá y que se encontrará un nuevo acuerdo para la venta de productos en Israel.

La fábrica israelí de Ben & Jerry’s dijo el martes que “Ben & Jerry’s Global decidió no renovar el acuerdo con nosotros en aproximadamente un año y medio a la luz de nuestra negativa a exigir que dejen de vender en todo Israel. El gobierno israelí y el público consumidor no deben boicotear a Israel. “Esta es una medida sin precedentes de Unilever, el propietario de Ben & Jerry’s Global” Añadieron también: “El helado no es parte de la política. Hacemos un llamado a los israelíes para que continúen comprando productos israelíes que apoyan a cientos de trabajadores en la región del sur”. Poco después, se publicó una aclaración: “Seguimos vendiendo en todo Israel. No aceptamos la demanda de Unilever y Ben & Jerry’s en todo el mundo, por lo que no quieren extender nuestra franquicia por un año y medio más. El consumidor israelí no debe castigar a la planta israelí, la cual es es independiente y emplea a cientos de personas. La lucha es contra la decisión de Ben & Jerry’s Global y su propietario, Unilever Corporation”.

Sivan Gobrin desde Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai