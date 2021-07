¿Que se requiere para ser dirigente judío?

Dignidad, coraje y sobre todo, valores.

El encuentro que sostuvo la dirigencia de la AMIA, con el presidente, Alberto Fernández, en las vísperas de un nuevo aniversario del atentado contra la Mutual, deja mucha tela para cortar.

La irresponsabilidad de no concurrir junto a la DAIA como representación política de la comunidad, la indefinición respecto a la solicitud de postergar la audiencia por el memorándum con Irán, planteando que la AMIA, al no ser querellante, no tiene una postura al respecto. No plantear en la reunión la falta de avances en la clarificación del asesinato del fiscal de la causa, Alberto Nisman, ni cuestionar que el presidente recibiera a un grupo de judíos que se autodenominan “llamamiento argentino judío” y que operan en contra de la representación política comunitaria, como un brazo del instituto patria, que lidera la ex presidenta Cristina Fernández, imputada por la denuncia de Nisman, es vergonzante.

No se puede exigir verdad y justicia si en primer término no se asume, que la misma, no se negocia ni vende.

Escuche la editorial de nuestro director al respecto.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai