¿Están los judíos realmente unidos contra el antisemitismo?

Una manifestación en Washington DC contra el odio antijudío tocó muchas de las notas de la derecha, pero la escasa participación, combinada con las divisiones obvias entre la izquierda y la derecha, ilustra la pésima respuesta judía a la crisis.

Lo primero que se puede decir sobre la manifestación “No Fear” (Sin Miedo) contra el antisemitismo que se llevó a cabo frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington el domingo es que fue un esfuerzo noble. Los organizadores y los que asistieron merecen crédito por tratar de destacar el aumento de los crímenes de odio contra los judíos. Un nuevo grupo llamado Alianza por Israel fue el organizador principal del esfuerzo; se fundó a raíz de los combates entre Israel y Hamas en Gaza a mediados de mayo que condujeron a un torrente de incidentes de incitación antisemita y violencia en todo el país. A esta organización, se unió Elisha Wiesel, hijo del fallecido sobreviviente del Holocausto y premio Nobel Elie Wiesel, quien parece haber desempeñado un papel clave en la unión de una amplia gama de organizaciones judías nacionales.

En verdad, es una causa que debería unir a casi todo el mundo judío y, con ese fin, a las denominaciones religiosas y a los grupos de izquierda, centro y derecha, como la Liga Antidifamación, el Comité Judío Estadounidense y la Organización Sionista de Estados Unidos de América, firmó como patrocinadores del rally. Si eso no fuera suficiente unidad en exhibición, los líderes tanto del Consejo Democrático Judío de América como de la Coalición Judía Republicana hablaron uno al lado del otro, sonando una nota bipartidista.

Entre otros que se pronunciaron se incluyeron el rabino de Jabad Shlomo Noginski, recientemente víctima de un ataque de apuñalamiento antisemita en Boston, y el rabino Jeffrey Myers de la Congregación Tree of Life de Pittsburgh o L’Simcha, el lugar del horrible tiroteo masivo de fieles judíos en octubre. 2018.

Pero si cree que todo esto indica que los judíos estadounidenses están completamente unidos en esta lucha y son suficientemente conscientes de la creciente amenaza del antisemitismo, se equivoca. Eso es porque probablemente lo más interesante de la movilización no fueron las personas que estaban allí, sino las que no.

Mientras los organizadores luchaban por poner buena cara a su esfuerzo bien intencionado, la baja participación socavó la idea de que la manifestación significaba una comunidad judía unida y movilizada.

Los números brutos no siempre significan mucho; sin embargo, después de la preparación de este evento, el pequeño número de asistentes parecía insignificante cuando se considera la importancia de la causa y el gran número de organizaciones que lo copatrocinan. Si bien los organizadores afirmaron que se presentaron 3.000, The Washington Post calculó el número en solo “cientos”. De cualquier manera, según los estándares de la interminable corriente de protestas en favor de causas que ocurren regularmente en la capital, no fue mucho.

Puede atribuirse a un evento de verano en un fin de semana cuando muchas personas prefieren estar en la playa o de vacaciones, junto con los efectos persistentes de la vacilación del coronavirus (y es cierto que muchas personas vieron la movilización en línea). Sin embargo, no es necesario recordar las históricas manifestaciones judías del pasado, como las 250.000 que acudieron a Washington para protestar por la libertad de los judíos soviéticos en 1987, para comprender que cuando la gente está motivada y los grupos están dispuestos a gastar recursos y enviar autobuses llenos a DC para hacer una declaración, una participación tan insignificante hubiera sido inimaginable.

Eso puede ser producto del hecho de que la mayoría de los judíos estadounidenses que no son ortodoxos y que pueden sentir que no son un objetivo personal del odio no se sintieron demasiado alarmados por la reciente avalancha de crímenes de odio antisemitas.

Más significativa es la forma en que la división sobre Israel se ha polarizado y, hasta cierto punto, ha descarrilado los esfuerzos para movilizar a la comunidad contra el antisemitismo.

Los comentarios de Wiesel intentaron establecer algunos parámetros razonables para una respuesta comunitaria que debería excluir a todos menos a los extremistas. Dijo que todos eran bienvenidos en la manifestación, independientemente de su política o posiciones sobre Israel, excepto los partidarios de las ideas del difunto rabino Meir Kahane o los antisionistas. Pero incluso ese dibujo de líneas aparentemente anodino no es lo suficientemente inclusivo para muchos de la izquierda.

A diferencia de las generaciones pasadas, cuando el peligro de Israel era una fuente de unidad judía, hoy es un tema profundamente divisivo, con la mayoría política y religiosamente liberal de la comunidad adoptando puntos de vista críticos del estado judío y la minoría que es ortodoxa, políticamente conservadora o incondicional. pro-sionista más probable que lo apoye con entusiasmo contra sus detractores.

Más concretamente, muchos en la izquierda judía se muestran inflexibles en tratar de separar la preocupación por el antisemitismo de la creciente ola de invectivas antisionistas provenientes de la base del Partido Demócrata. Se oponen a la definición ampliamente aceptada de antisemitismo promulgada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto precisamente porque incluye retórica y acciones que buscan deslegitimar a Israel, juzgarlo con un doble rasero aplicado a ningún otro gobierno y comparar el estado judío con el de Israel. los nazis entre sus ejemplos de antisemitismo.

Esa parece ser la razón por la que Americans for Peace Now y J Street se mantuvieron alejados de la manifestación. Lo mismo se aplica a los grupos abiertamente antisionistas como Jewish Voices for Peace e IfNotNow, que son ellos mismos una fuente de incitación antisemita.

Desafortunadamente, los únicos casos de antisemitismo que motivan a muchos judíos a protestar son aquellos incidentes que pueden vincularse, aunque incorrectamente, a sus oponentes políticos nacionales, como el ex presidente Donald Trump.

En esa misma línea, algunos judíos se negaron a presentarse en el mitin simplemente porque era un intento de unidad. Para ellos, las guerras culturales tribales partidistas de la política estadounidense son más importantes que una declaración contra el odio a los judíos, tanto que preferirían omitirla en lugar de presentarse junto a judíos conservadores que se oponen a la teoría crítica de la raza y Black Lives Matter. movimiento, que ha estado implicado en el ataque a Israel y la deslegitimación de judíos.

Sería bueno sacar del evento del domingo la conclusión de que la unidad judía es posible y que la oposición al antisemitismo, sin importar su origen, es universal. Pero ese no parece ser el caso.

La oposición al antisemitismo que no confronta al antisionismo y a sus destacados defensores, como los representantes Ilhan Omar (D-Minn.) Y Rashida Tlaib (D-Mich.), Esencialmente está dando un permiso a los grupos de odio y individuos violentos para atacar a los judíos.

Hasta que se pueda decir que la lucha contra el antisemitismo incluye a toda la comunidad judía, lo que significa que los judíos están dispuestos a confrontar tanto a los de izquierda como a los de derecha, no sirve de nada pretender que la unidad judía es posible. Mientras un porcentaje significativo de judíos no esté dispuesto a enfrentarse a tales fuerzas en teoría, y mucho menos a presentarse en una manifestación en su contra, cualquier conversación sobre la unidad o una comunidad que comprenda a qué se enfrenta es profundamente errónea.

