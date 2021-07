La nueva nanotecnología israelí restaurará el sentido del tacto para las personas que lo han perdido debido a una lesión o amputación, dicen los científicos.

Un laboratorio de la Universidad de Tel Aviv ha desarrollado un pequeño sensor que se puede implantar en los dedos de las manos, los pies o cualquier otra parte del cuerpo que haya perdido el sentido del tacto. “Evita” los nervios rotos en esa área y “conecta” la sensación a otros nervios sanos.

El ingeniero biomédico Dr. Ben M. Maoz le dijo a The Times of Israel que tuvo la idea después de escuchar al Dr. Amir Arami, un colega de la Universidad de Tel Aviv y microcirujano en el Centro Médico Sheba, sobre cuántos de sus pacientes no logran recuperar la sensibilidad. Ahora ha probado con éxito su invento en ratas, informando su éxito en la revista ACS Nano revisada por pares.

“Esto es muy emocionante, porque pudimos generar algo que brinda beneficios reales a las personas que enfrentan problemas reales, y todo comenzó con una charla entre un amigo y yo”, dijo Maoz.

“Ya existen algunas prótesis que se conectan a los nervios del cuerpo, pero el desafío que asumimos es completamente diferente: personas con manos o dedos que trabajan, pero que han perdido la sensibilidad y quieren volver a sentir el tacto”, dijo. adicional.

“No había una solución para estas personas, pero hemos encontrado una”.

Su pequeño sensor está implantado en el nervio de la extremidad lesionada y conectado a un nervio sano. El cuerpo aprende rápidamente que el nervio está recibiendo señales de una fuente diferente y las interpreta correctamente, lo que significa que se restablece el sentido del tacto.

Maoz dijo que la tecnología tendrá un mayor impacto en la calidad de vida de lo que es inicialmente obvio, y señaló que el tacto es un sentido esencial para calcular la cantidad adecuada de presión necesaria para presionar un botón con un dedo, o incluso para caminar derecho.

“Las tareas simples como sostener las teclas o los teléfonos celulares requieren que tengamos un sentido del tacto para poder juzgar con precisión la presión que debemos aplicar”, dijo.

El dispositivo, aunque electrónico, no necesita batería, ya que genera energía a partir del mismo movimiento que rastrea e imita en las señales nerviosas, dijo Maoz.

Para llevar a cabo el experimento, el equipo de Maoz cortó los nervios sensoriales de una pata de ratas e instaló el dispositivo en algunas y lo dejó adormecido en otras. Un rastreador permitió al equipo monitorear la sensación en las patas de las ratas.

“Las ratas cuyos nervios habían sido cortados y que no tenían el dispositivo no podían sentir, mientras que las que recibieron el implante tenían el mismo grado de sensación que aquellas cuyos nervios no habían sido cortados”, dijo. “Esto indica que el dispositivo funciona bien”.

“A continuación, queremos probar el implante en animales más grandes y, en una etapa posterior, implantar nuestros sensores en los dedos de las personas que han perdido la capacidad de sentir el tacto”, agregó. “Restaurar esta capacidad puede mejorar significativamente el funcionamiento de las personas”.