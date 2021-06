La excongresista estadounidense Cynthia McKinney tuitea ‘sionistas’ responsables de los ataques del 11 de septiembre

La ex congresista estadounidense Cynthia McKinney tuiteó el lunes que los “sionistas” fueron responsables de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 cometidos por Al-Qaeda que mataron a casi 3.000 estadounidenses.

El tweet dirigido a sus casi 50.000 seguidores muestra una imagen de las torres gemelas del World Trade Center después de ser impactadas el 11 de septiembre por los aviones con la imagen presentada como un rompecabezas. Debajo de la imagen se lee “la última pieza del rompecabezas …” con las palabras “Sionistas” en una de las piezas del rompecabezas que están a punto de insertarse, formando las palabras “Los sionistas lo hicieron”.

Aunque el tweet ya ha sido eliminado, aún pueden leerse un retweet al comentario de una usuaria que comentaba su posteo. Se trata de una nota titulada: Los israelíes danzantes: los documentos del FBI arrojan luz sobre el conocimiento previo aparente del Mossad de los ataques del 11 de septiembre.

No es la primera vez que McKinney se expresa en contra de Israel, tiene un largo historial de actividades antiisraelíes , incluido estar a bordo de dos barcos, en 2008 y 2009, que intentaron romper el bloqueo naval israelí de Gaza. Dijo en esa oportunidad que “llevaba equipo médico en el barco que fue atacado por las bestias sionistas”.

También ha manifestado otras teorías de conspiración relacionadas con los ataques del 11 de septiembre , incluido el pedido de una investigación sobre si el ex presidente George W. Bush sabía de los ataques con anticipación y permitió que ocurrieran para beneficio personal.

They were killing First Nations children like crazy; kind of like the way Israel treats Palestinian children. https://t.co/DGdljvplDQ

— Cynthia McKinney PhD (@cynthiamckinney) June 25, 2021