La acción de CADENA en desastres naturales, catástrofes y ayuda solidaria

Dialogamos con Wanda Wurman, directora de la oficina de CADENA (Comité de Ayuda ante Desastres Naturales).

CADENA es una organización sin fines de lucro especializada en situaciones de rescate ante Desastres Naturales, que fue creada en México en el año 2005 en ocasión del terremoto que sacudió a ese país.

La directora de la filial Argentina comentó a Radio Jai que en relación a esa catástrofe, un grupo de amigos pertenecientes a la comunidad judía de México se reunió para ayudar, y justamente se constituyó a partir de ese momento una Cadena de voluntarios que no para de crecer, a lo largo y ancho del mundo, hasta lograr conformar el actual equipo internacional de rescate, el GO TEAM, para asistir ante todo tipo de evento que lo requiera.

La referente comentó que una característica de CADENA es que, habiendo nacido en el seno de la comunidad judía, trabaja hacia afuera, sin restringirse a su órbita de origen.

Al ser un movimiento con base de México y especializado en ayuda humanitaria frente a desastres naturales,- y , luego por extensión, a todo otro tipo de catástrofes-, fueron los primeros en llegar a la zona del derrumbe en Miami, colaborando activamente en la remoción de escombros y el rescate de personas.

“Ante Desastres Naturales, tenemos nuestro GO TEAM, el equipo especializado y capacitado en Israel, para la búsqueda y rescate de personas, en todo tipo de desastres naturales, como huracanes, terremotos, inundaciones, y en catástrofes como esta”.

El equipo tiene su base en México y viaja inmediatamente donde se lo necesite.

” Tenemos oficinas en nueve países, y trabajamos a distancia en cinco o seis países más”.

El crecimiento de CADENA llevó a conformar así equipos locales. “La idea de CADENA es que la asistencia sea lo más local posible, y que en un caso extremo, como el de ahora, viaje el equipo internacional de rescate. En Argentina , donde estamos hace cuatro años con más de cincuenta voluntarios en nuestros diferentes programas, hemos trabajado en el terremoto de San Juan, en las inundaciones de Tucumán, en los incendios del sur“.

La fuerza más importante del voluntariado reside en jóvenes desde 16 a 24 años, aproximadamente, a lo que se agregan personas de todas las edades que se integran a la variedad de programas de ayuda humanitaria que brindan , por ejemplo, gente que cocina en sus casas viandas para personas en situación de calle, y programas de acompañamiento en educación a distancia . Generaron además un programa de colectas para el día del niño, a través del cual planean apadrinar a 400 niños de nuestro país.

Consultada por la huella personal que está experiencia de trabajo imprimió en su vida, Wanda Wurman resaltó:

“En lo personal, me enseñó a entender la implicancia de los desastres naturales. Viviendo en Buenos Aires, acá nos llega sólo la noticia del desastre, y, por ejemplo con el terremoto de San Juan, al llegar al lugar encontramos que la gente dormía en sus patios bajo la lluvia, no teníamos idea de las casas que se habían caído”.

En este mismo sentido, agregó otro aspecto importante en referencia al programa de educación que sostienen: “En estos tiempos de pandemia estamos haciendo un gran trabajo de acompañamiento en educación, brindando apoyo a distancia para que los chicos no abandonen la escuela, enseñando muchas veces contenidos que los padres no saben o no pueden transmitir, lo que redunda en una ayuda también a los padres. Puedo decir que estoy orgullosa del trabajo que estamos haciendo”.

Para colaborar, integrarse y ayudar, se puede consultar la web de CADENA:

www.cadena.ong

Seguir a CADENA en redes sociales:

IG cadena_argentina

Facebook cadena.argentina

También se puede escribir a [email protected]

