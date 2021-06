Argentina catalogado como Mercado Independiente – Análisis de Claudio Zuchowicki

El economista Claudio Zuchowicki explica en Radio Jai que significa la recatalogación de Argentina en el índice de mercados emergentes y cuáles son sus implicancias.

Morgan Stanley Capital International (MSCI), es un banco multinacional de inversiones estadounidense que se encarga de confeccionar un prestigioso índice que clasifica a los mercados de los distintos países del mundo para guiar a los fondos de inversión en la diversificación de sus activos.

Los fondos de inversión, son instituciones a través de las cuales personas tanto reales como jurídicas invierten su capital, con la ventaja de que “diversifica en activos y en países [permitiéndole] a cualquier inversor global de cualquier lado mitigar su riesgo y aprovechar oportunidades en todos los países. Sin embargo, “la mayoría de los fondos del mundo no son especialistas en cada uno de los países” por lo que siguen índices como el elaborado por MSCI, que “pone categorías para proteger al inversor minoritario”.

El índice en cuestión, distingue entre “países desarrollados, emergentes, fronterizos, y los que no están catalogados… que se llaman independientes”. Según explica Zuchowicki Argentina pasó de directamente de encontrarse agrupado en la segunda categoría a posicionarse en la última de ellas, debido primordialmente, a las restricciones cambiaras que dificultan la libre circulación de capitales. Aquello se debe, a que se vuelve más riesgoso para los inversionistas localizar su capital en países de los cuales es dificultoso salir: “¿Irías de viaje a un país de donde no te puedes ir después?” sintetiza.

Las consecuencias de este recatalogamiento del mercado argentino, según entiende el entrevistado, no se verán reflejadas en el corto plazo, cuando probablemente caiga la bolsa pero no cambie demasiado el día a día de la gente. Sin embargo, en el largo plazo, la falta de inversiones será más complicada de solventar dado a que sin importar a que el gobierno empiece a tomar medidas certeras se tardará en recuperar su confianza, y por lo tanto se complicará a la adquisición de créditos.

En cuanto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Zuchowicki pone en perspectiva la situación de nuestro país. Explana que el FMI “tiene prestado hoy 120 mil millones de dólares” de los cuales 45 mil millones de ellos fueron prestados a Argentina, siendo este el país con mayor monto a su nombre, seguido de Egipto con 17 mil millones y por una lista compuesta (de mayor a menor monto) por Ucrania, Pakistán, Líbano, Ecuador, Grecia, Nigeria, Barbados y Jordania. “Entonces Argentina va a decir ‘che, no me cobres intereses, soy un país pobre’, y te van a mostrar la lista y te van a decir ‘¿vos me estas cargando no? ¿De qué te podés quejar?”

