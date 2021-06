Covid: vivimos la sensación de ser náufragos

Conversamos con Georgie Weil, médico psiquiatra especialista también en adicciones, acerca de la salud psíquica en el curso de esta pandemia, que lleva ya más de un año y que no parece estar en vías de desaparecer.

“Cada profesional tiene su propia casuística, pero nos manejamos también con las estadísticas. La Facultad de Psicología, desde el Observatorio de Psicología Social, realizó una investigación acerca de las palabras que aparecen más frecuentemente durante esta pandemia. Más que angustia, lo que aparece es incertidumbre. Por supuesto que la incertidumbre genera angustia, pero la incertidumbre se produce cuando no hay una hoja de ruta que permita planificar el futuro, ni siquiera el día de mañana.

Yo pienso que la palabra más adecuada para pensar a las personas en esta situación es Náufrago: sobrevive en la tragedia, pero no sale de la situación. Y no nos olvidemos de cuánto afecta esto a quienes están solos, o a aquellos que viven en hogares de ancianos.

Cada vez es más difícil medicar, pues no podemos hacerlo como lo haríamos en una situación normal. El insomnio, por ejemplo, no se puede medicar como se hace habitualmente. Es una tarea ardua, no hay una vacuna universal para esto. Cada caso requiere un análisis profundo. A veces hay que ayudar a los pacientes a planificar su día de otro modo, y que puedan descansar durante el día y realizar las tareas que necesitan realizar en horarios nocturnos, que es cuando no pueden dormir. La incertidumbre genera no sólo angustia, también tristeza y miedo, y a menudo la angustia también deriva en violencia.”

En relación con los chequeos médicos habituales, que han disminuido notoriamente, Georgie Weil opina que hay que impulsar a los pacientes a no descuidarlos, puesto que cada institución ha tomado los recaudos necesarios para cuidar al paciente que concurre.

“En mi caso, por mi edad, estoy confinado desde Marzo de 2020. Todo lo que puedo hacer virtualmente lo hago. Medicar requiere presencia, de modo que eso lo derivo. En el futuro muchas más cosas se podrán hacer virtualmente. Por supuesto que, social y afectivamente, esta situación nos impone grandes limitaciones. Durante la pandemia nació nuestro segundo bisnieto, y apenas lo hemos visto.”

RJ: ¿Es momento entonces de impulsar lo que sí se puede, como estudiar, escribir, pintar, hacer aquello que en épocas normales no tenemos tiempo de hacer?

“Por supuesto. Quiero mencionar a propósito de este tema, a Boris Cirulnik, psiquiatra francés que nació en Francia en 1937. En 1941 toda la familia, incluido Boris, es llevada a Auschwitz. El pequeño fue rescatado por una enfermera de la Cruz Roja. Hasta los 8 años no pudo ir a la escuela. Boris estudió y se recibió de psiquiatra, especializándose en niños traumatizados. El creó un concepto muy importante, el de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de sobrevivir y enriquecerse a partir de situaciones trágicas.”

Con respecto al estímulo para realizar actividades en estos momentos, el Dr.Weil sugiere actividades atípicas y novedosas. En el caso de los niños, propone cocina, que involucra tres materias como física, química e higiene, y, tanto para niños como para adultos, coro, lectura colectiva y todas las actividades que involucren el trabajar con otros. También estimula todas las actividades vinculadas a la telemática.

Finalmente, respecto de la incidencia de las dificultades económicas, advierte que, a mayor dificultad, mayor tensión. Esto genera al mismo tiempo desinterés por otras cosas. Todo esto debe ser pensado multidisciplinariamente. La medicina se mueve en función de evidencias científicas, pero el virus está mutando y así van cambiando las evidencias científicas. La multidisciplina es indispensable.

Redacción Lic. Elena Cohen Imach

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai