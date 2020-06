Se duplicaron las consultas para emigrar a Israel

Shraga Wilk, representante de la Organización Sionista Mundial para América Latina, comentó por Radio Jai el aumento de personas y familias que están interesadas en hacer Aliá.

“Hay un incremento bastante significativo de interés de gente que se está acercando en todos los marcos. En lo estudios de ulpanim (cursos de idioma hebreo) tenemos mucha demanda a raíz de la crisis en Argentina, y también en la reunión informativa de aliá casi 200 personas estaban conectadas en el Zoom, cuando hasta hace unos meses venían 60 o 70 personas”, dijo.

La llegada de inmigrantes al estado judío no se detuvo con la pandemia: “Llegaron olim durante ésta época con los pocos vuelos que había de la Unión Soviética, de Europa, y también de Argentina. Era gente que ya tenia las certezas, las visas listas, los pasajes listos y también tenían dónde estar en Israel en el aislamiento obligatorio de dos semanas”, explicó.

“Los procesos se siguen abriendo, y nuestros colegas de la Agencia Judía pasaron a hacer las entrevistas por medios digitales para no frenar los procesos e ir preparando todo para cuando se abran los vuelos y se pueda comprar pasajes, se puedan ir inmediatamente. El proceso de aliá es un proceso de 4 a 6 meses desde el momento que se empiezan las entrevistas y se presenta toda la documentación necesaria, así que no es inmediato. Además de que estamos en una crisis mundial, tenemos que adaptarnos a que no se pueden hacer entrevistas presenciales, a que las oficinas están cerradas, pero estamos preparando todo para que cuando se abra y los vuelos se normalicen, y cuando hay cosas urgentes también van surgiendo los vuelos especiales”, comentó.

“El interés es amplio, no hay una unidad etaria. Desde la OSM estamos haciendo un plan muy específico para jóvenes egresados del secundario, para que hagan el examen psicométrico y ya piensen en ir a hacer sus estudios superiores en Israel de antemano. Vamos a hacer el examen psicométrico en Argentina en español y estamos empezando un curso en Julio para que se pueda capacitar la gente y pueda hacer el examen aquí en Argentina en Marzo. El plan se llama Megamat Aliá. También hay mucho interés de familias jóvenes que dada la situación quieren hacer ese cambio en su vida” expuso Wilk.

“La situación en Israel es igual que en todo el mundo, toda ésta pandemia y el paro de actividades causó muchos trastornos económicos. El seguro social en Israel es bastante amplio y dio muchas respuestas. Se llegó a casi un 25% de desocupación que va bajando conforme se van levantando las restricciones de la pandemia y se está volviendo poco a poco a los marcos laborales. No va a volver a ser un 3% o 4% como fue antes pero sí imagino que llegaremos al 8% o 10% bastante rápido en un marco de aquí a medio año, y confiamos en que la economía poco a poco vaya resucitando, también los puestos de trabajo y las posibilidades para olim”, dijo Wilk en relación a la crisis provocada por las cuarentenas a nivel mundial.

“En Argentina tenemos 70 ulpanim y hoy la pandemia nos llevó a convertir las clases a una manera virtual, entonces son clases que uno se puede ir enganchando y aprovechar este tiempo para estudiar. Recomendamos a todo el mundo que tenga el interés, contactarse con nosotros y los contactaremos con un ulpán“. recomendó.

“Para la carpeta de aliá hay que entrar al sitio de la Agencia Judía en Argentina. Para los ulpanim pueden mandar un mail a [email protected], que es el coordinador de los ulpanim para argentina, Uruguay y Chile, especificando nombre y dirección para que cuando los ulpanim se vuelvan presenciales, les sean accesibles, y también el nivel, aunque se les va hacer un examen para ubicarlos en el nivel adecuado”, concluyó.

