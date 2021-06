Algunos prejuicios acerca de hacer terapia

Hay gente que sufre, que no tiene una decisión tomada…tantas cuestiones de malestar que afectan y sin embargo rechazan la propuesta que le hacen familiares y amigos de consultar con un psicólogo.

Me decía una amiga, que necesita hablar con su única hija , de su ex marido recientemente fallecido.

Tiene necesidad de hablar de él pero su hija no quiere escuchar y le sugiere hablarlo en una terapia.

Ella dice que solo puede hablar de su ex con alguien que lo conozca.

Esto es así?

Cuando alguien va a terapia, lleva su propio relato, siente culpa o ira o tristeza.

Esto es lo que el terapeuta escuchará e intentará coconstruir con el paciente una historia que alivie su vida, una interpretación de los hechos que genere una actitud proactiva para sentirse mejor.

Para esto, no es necesario que el terapeuta haya conocido a aquella persona fallecida , tan querida y que también generó sentimientos de amor y de odio.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai