Israel es una potencia en investigación a nivel mundial y en la industria médica

Hace 2 semanas el intendente del municipio de San Isidro, Gustavo Posse, se reunió con la embajadora de Israel en la República Argentina, Galit Ronen, para estudiar posibilidades de que el Estado Judío pueda aportar soluciones en el combate contra el Covid 19.

Radio Jai dialogó con Posse quién confirmó que se vienen dando pasos avanzados en la posibilidad de recibir colaboración por parte de Israel e incluso de efectuar en San Isidro los estudios de la vacuna israelí Brilife.

El intendente comentó que entre los proyectos se busca que profesionales del área de la salud puedan ir a capacitarse en Israel. Se evaluó la posibilidad de llevar adelante intercambios de médicos residentes de distintas especialidades para fortalecer la formación profesional y visión tecnológica.

En el encuentro se buscó avanzar en mecanismos de cooperación para que San Isidro cuente con un sistema de control respiratorio a distancia que acorte el tiempo de contacto y supervisión entre los profesionales de salud y los pacientes; otro punto fue la tecnología de respiración aumentada que permite evitar el uso de la ventilación mecánica hasta que sea necesaria, teniendo en cuenta que oxigena directamente la sangre e incluso evita el riesgo de un coma inducido.

“Israel logró la inmunidad de rebaño y ese es el horizonte para todos y para San Isidro”, señaló Posse.

San Isidro propone la apertura de todas las actividades, con los cuidados necesarios, pero acata las indicaciones del gobierno nacional. Su situación sanitaria es bastante mejor que en otros municipios.

Posse dio un amplio panorama de la situación hospitalaria y sanitaria en su municipio y planteó cierta discrepancia con las medidas nacionales y provinciales que no toman en cuenta la realidad particular y la diversidad de la situación en cada municipio. “Los que gobiernan la provincia desde hace 30 años vienen de la capital Federal y no entienden la realidad de los municipios de la Provincia”.

En relación a la votación de Argentina que acompañó la decisión de investigar a Israel por presuntos crímenes de guerra contra la población Gazatí en el enfrentamiento contra Hamás señaló: Argentina rompe con su tradición diplomática y como muchos hemos planteado nuestra discrepancia con la decisión de la cancillería. “Nosotros entendemos que Israel como Estado tiene el derecho de defender a su población”

